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Başkan Kocaispir: "Yüreğir’de yol sorunu kalmayacak"

ADANA HABERLERİ  | 23.06.2020 15:31 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in sorunları yerinde tespit etmek amacıyla başlattığı mahalle incelemeleri devam ediyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in sorunları yerinde tespit etmek amacıyla başlattığı mahalle incelemeleri devam ediyor. Haydaroğlu ve İncirlik Cumhuriyet mahallelerini ziyaret eden Başkan Kocaispir, yapılan yol çalışmalarını denetledi.
Beraberinde başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bu kez Haydaroğlu Mahallesi ve İncirlik Cumhuriyet mahallelerine çıkarma yapan Başkan Kocaispir, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek mahalle muhtarı ile birlikte mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.
Haydaroğlu Mahallesinde yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyen Kocaispir, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiği muhtar ve mahalle sakinleri tarafından iletilen talepleri ve tespit ettiği sorunları da birim müdürlerine not aldırdı.
Haydaroğlu Mahallesi ziyaretinin ardından İncirlik Cumhuriyet Mahallesine geçen Başkan Kocaispir, mahalle sakinlerini dinledi, fikirlerini aldı. Hayata geçirecekleri yenileme planları ve asfalt çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Şuana kadar yaklaşık 65 bin ton sıcak asfalt yama kaplama ve yaklaşık 17 bin ton stabilize yol çalışması yaptıklarını belirten Başkan Kocaispir, “İlçe genelinde başlattığımız yol iyileştirme çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimiz, bir taraftan sıcak asfalt çalışması yaparken bir taraftan da belirlenen bir program dahilinde ilçemizdeki yolları tarayıp ivedilikle yapılması gereken noktaları tespit ederek buralarda asfalt yama çalışmasını gerçekleştiriyor. Şuan 19 noktada yoğun bir çalışmamız var. Yüreğir’de yol sorunu kalmayacak” dedi.
Yüreğir Belediyesinin ilçe genelinde 19 noktada, asfalt kaplama, asfalt yama, bordür ve parke döşeme, parke tamir, zemin tesviye çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Sazak Köyü içi, Levent, Yenidoğan, Karacaoğlan, Haydaroğlu, Eski Misis, Pekmezli, Sinanpaşa, Solaklı Cumhuriyet, Atakent, Selahattin Eyyubi, Bahçelievler ve Seyhan mahallelerinde çalışma yapıyor.

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