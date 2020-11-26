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Başkan Kocaispir’den salgın sürecinde spora destek

ADANA HABERLERİ  | 26.11.2020 14:21 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, pandemi sürecinde zor günler geçiren salon sporu yapan kulüplere 2 bin, futbol kulüplerine ise 3 bin lira nakdi yardım yapacaklarını söyledi.Yüreğir Belediyesinin sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu belirten Başkan Kocaispir, Yüreğir’de bulunan futbol kulüplerinin yanı sıra bütün amatör spor kulüplerine bugüne kadar hep destek olduklarını ifade etti.Göreve geldikleri günden itibaren sporun, toplum hayatındaki barış ve esenliğin tesisinde en önemli araçlardan birisi olduğuna inandıklarını belirten Başkan Kocaispir, "Ruhen ve bedenen sağlıklı bir nesil yetiştirmek için spor olmazsa olmazımızdır.

Başkan Kocaispir’den salgın sürecinde spora destek

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, pandemi sürecinde zor günler geçiren salon sporu yapan kulüplere 2 bin, futbol kulüplerine ise 3 bin lira nakdi yardım yapacaklarını söyledi.
Yüreğir Belediyesinin sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu belirten Başkan Kocaispir, Yüreğir’de bulunan futbol kulüplerinin yanı sıra bütün amatör spor kulüplerine bugüne kadar hep destek olduklarını ifade etti.
Göreve geldikleri günden itibaren sporun, toplum hayatındaki barış ve esenliğin tesisinde en önemli araçlardan birisi olduğuna inandıklarını belirten Başkan Kocaispir, "Ruhen ve bedenen sağlıklı bir nesil yetiştirmek için spor olmazsa olmazımızdır. Sporun ve sporcunun dostu bir belediye olarak, amatör spor kulüplerimizin daima yanında olduk. İçinde bulunduğumuz zor pandemi sürecinde bir nebze olsun katkı sunmak adına, ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerimize yaptığımız yardımlara bir yenisini daha ekliyoruz. Bu kapsamda, salon sporu yapan kulüplerimize 2 bin TL, futbol kulüplerimize ise 3 bin TL nakdi yardım yapıyoruz. Bütün kulüplerimize hayırlı olsun. Sporun ve sporcunun dostu bir belediye olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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