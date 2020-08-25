Başkan Koçak: “Süt fiyatları acil artırılmalı”

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, yem fiyatları başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki artışların süt üreticisini zora soktuğunu bildirerek, “Süt fiyatları acilen artırılmalı, üreticide en düşük fiyat 2,8-3 TL arasında olmalıdır" dedi.

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, süt üreticilerinin sıkıntıda olduğunu belirterek, süt fiyatlarının acilen artırılması gerektiğini söyledi. Başkan Koçak, çiğ süt fiyatlarının Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlendiğine dikkati çekti. Çiğ süt fiyatlarının 15 Kasım 2019 tarihinden itibaren brüt 2 lira 30 kuruş olarak belirlendiğini, daha sonra yapılan toplantıda da bu fiyatın 2020 Aralık ayına kadar sabitlendiğini anımsatan Başkan Koçak, bugün itibariyle üreticinin eline 2 lira 13 kuruş geçtiğini bildirdi. Dövize bağlı girdi maliyetlerindeki artışlarının kontrol edilemediği bir ortamda, üretici fiyatlarının sabit kalmasının kabul edilemez olduğunu belirten Koçak, “Ulusal Süt Konseyi en kısa zamanda yeni fiyat belirlemek yeni bir tavsiye kararı için bir araya gelmelidir” diye konuştu. Süt fiyatı sabit olmasına rağmen, yem fiyatlarının sürekli artış gösterdiğinin altını çizen Koçak, “Çiğ süt fiyatları 14 aylık süre için brüt 2 lira 30 kuruşta sabitlenirken, bu tarihler arasında süt yem fiyatları yüzde 15,4, saman yüzde 21,2, mısır silajı yüzde 21,1, yonca otu ise yüzde 15,2 oranında artmıştır. Maliyetlerdeki bu artışlar üreticilerimizin zor durumda kaldığını açıkça ortaya koymaktadır. 1 litre çiğ süt satan üreticimiz, karşılığında 1.5 kilogram yem alabilmeli, bunun için de üreticide en düşük süt fiyatı 2,8-3 TL arasında olmalıdır. Fiyatlar belirlenirken yemde meydana gelen artışlar dikkate alınmalı, fiyat 1,5 pariteye göre belirlenmeli, ya da maliyet artışlarını durdurmaya yönelik tedbirler hayata geçirilmelidir. Girdi fiyatlarındaki artışı kontrol edemeyen fakat üretici fiyatlarını uzun süre sabitleyen bir sistem ülke hayvancılığına ve üreticilerimize zarar vermektedir” şeklinde konuştu.

