Başkan Kocaman Ankara’da

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, geçtiğimiz hafta eski ilçe başkanları toplantısı için gittiği Ankara’da önemli temaslarda bulundu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ankara’da iki gün boyunca ziyaretler yaptı. Kocaman ve AK Parti Kartepe İlçe Teşkilatı, eski ilçe başkanları toplantısı için gittiği Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’nde düzenlenen grup toplantısına katıldı. Meclis toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz ve teşkilat mensuplarıyla birlikte özel işlemeli geleneksel Türk oku hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrasında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, “Ömrünü milletine adayan, inandığı değerler için mücadele eden, hiç kimsenin hayalini dahi kuramadığı özgürlükleri ve iki yüz yıldır azalan özgüveni milletimize tekrar kazandıran, küllerinden yeniden doğan ümmetin kahramanıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Belediye Başkanı Kocaman ve İlçe Başkanı Yılmaz, AK Parti Milletvekilleri İlyas Şeker, Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Sami Çakır’ı da ziyaret ettiler. Kartepe’de yapılan yatırımlar ve projeler hakkında karşılıklı istişare ve görüş alış-verişinde bulundular. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımlar Genel Müdürü Yalçın Eyigün’ü de makamında ziyaret ederek Kartepe’de yapılması planlanan ve devam eden yatırımlar hakkında rapor sundu. Yatırımların hızla tamamlanması için destek talebinde bulundu.

