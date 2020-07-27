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Başkan Kocaman, işçilerle birlikte parke döşedi

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.07.2020 12:40 | Son Güncelleme

İlçe genelinde yapılan çalışmaları inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, işçilerle birlikte parke döşedi.Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu’ndaki yama ve İbrikdere Mahallesi 19.

İlçe genelinde yapılan çalışmaları inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, işçilerle birlikte parke döşedi.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu’ndaki yama ve İbrikdere Mahallesi 19. Sokak’ta parke çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerinden bilgi aldı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kocaman işçilerle birlikte parke taşı döşedi. Çalışmalar ile ilgili konuşan Kocaman, “Kartepe Belediyesi olarak ilçe genelinde hizmetlerimizin Covid-19 normalleşme süreci ile birlikte hızlanarak devam ediyor. Bir taraftan yeni yatırımlarımıza başlarken diğer taraftan yarım kalanları tamamlıyor ve alt yapı sırasında bozulan yerlerimizin revizyonunu yaparak halkımıza sunuyoruz. İşçi kardeşlerimiz yaz-kış onlarla birlikte parke döşemeyi denedim. Her işte olduğu gibi başarılı ve hızlı olabilmek için tecrübenin ve yeteneğin çok önemli olduğunu gördüm. Tüm işçilerimize çalışmalarında kolaylık ve bereket diliyorum” dedi.

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