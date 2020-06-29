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Başkan Kocaman KARKAD satış ofisini inceledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.06.2020 10:12 | Son Güncelleme

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yapımı bitme noktasına gelen KARKAD satış ofisini inceledi.Kocaeli’nin ilk resmi tescilli kadın kooperatifi (KARKAD)’ın satış ofisinin yapımı bitme noktasında geldi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yapımı bitme noktasına gelen KARKAD satış ofisini inceledi.
Kocaeli’nin ilk resmi tescilli kadın kooperatifi (KARKAD)’ın satış ofisinin yapımı bitme noktasında geldi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, KARKAD satış ofisini AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’le inceledi. Satış ofisinin bölgenin kültürünü tanıtacağını belirten Belediye Başkanı Kocaman, “Kocaeli’nin ilk kadın kooperatifi Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin satış ofisini bitiriyoruz. Kartepe’nin yemek kültürünü tüm dünyaya tanıtacağız” dedi.
Ofisin ilçeye önemli hizmet sağlayacağını ifade eden Kocaman, “KARKAD Satış Ofisi kadın istihdamına katkı sağlayacaktır. Birbirinden marifetli kadınlarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Onların gücüne inanıyorum ve ilk günden itibaren her noktada kadınlarımıza destek sağlıyoruz. Ürettikleri organik ürünlerle ilçemizin sınırlarını aşacaklarına, turizme ve insanlarımıza çok güzel hizmetler sunacaklarına gönülden inanıyorum. Satış ofisinde çalışmaların sonuna geldik. Kısa bir süre sonrasında hizmete açacağız. Amacımız Kartepeli kadınlarımıza emekleri karşılığında gelir elde etmelerini sağlamak hem de Kartepe ismiyle anılan, Kartepe’ye özgü bir marka yaratarak ününün sınırları aşmasını sağlamaktır” diye konuştu.

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