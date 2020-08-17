Başkan Kocaman, “Rehavet canımızı yakabilir”

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, son günlerde yükselen vaka sayılarına da dikkati çekerek “Kurallara uyalım, rehavet canımızı yakabilir” çağrısında bulundu.

Korona virüs salgını ile 7/24 görev yapan Kartepe Belediyesi ekipleri, normalleşme sürecine girildikten sonra da ilçe genelinde dezenfeksiyon işlemlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kartepeliler’in ortak kullanım alanları ekipler tarafından titizlikle dezenfekte ediliyor. Çalışmalarda halkın ortak kullanım alanları camiler, otobüsler, kooperatifler, kamu binaları, sağlık ocakları, eczaneler, taksi durakları, ATM’ler, parklar, kamuya açık alanlar, muhtarlıklar gibi pek çok alan belediye ekipleri tarafından titizlikle dezenfekte ediliyor.

Devam eden çalışmaları değerlendiren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman vatandaşlara da dikkatli olmaları konusunda uyarılar yaptı. Kocaman “Bakanlıklarımız tarafından gönderilen genelgeler titizlikle uygulanmaktadır. Son günlerde artan rakamlar tedbirlere tam anlamıyla uymadığımızı gösteriyor. Unutmayalım, rehavet can alabilir. Önlemler basit ama hayat kurtarabilir. Sevdiklerimizi üzmemek ve üzülmemek için biraz daha sabırla tedbirlere bağlı kalalım” dedi.

