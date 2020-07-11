Başkan Kocaman’dan düğün çağrısı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 1 Temmuz itibariyle yeniden başlayan düğün sezonunda vatandaşlara silah kullanılmaması çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genelgesi gereği düğün salonlarının 1 Temmuz tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabileceği ve düğün, nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerde uyulması gereken esaslar dahilinde izin verildi. Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul tarafından alınan düğün kararlarının ilçe genelinde titizlikle uygulandığını söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sosyal medyadan çağrıda bulunarak düğünlerde silah atşı yapmamalarını istedi.

Başkan Kocaman yaptığı paylaşımda, “En mutlu anlarımızın sonu hüsran olmasın! Bir anlık dikkatsizlik bir cana mal olmasın. Siz de dur deyin, düğünlerimizde, cemiyetlerimizde Kartepemizde mutluluğa kurşun sıkılmasın” ifadelerine yer verdi.

