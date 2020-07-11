YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başkan Kocaman’dan düğün çağrısı

Başkan Kocaman’dan düğün çağrısı

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.07.2020 09:24 | Son Güncelleme

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 1 Temmuz itibariyle yeniden başlayan düğün sezonunda vatandaşlara silah kullanılmaması çağrısında bulundu.İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genelgesi gereği düğün salonlarının 1 Temmuz tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabileceği ve düğün, nişan, sünnet düğünü vb.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 1 Temmuz itibariyle yeniden başlayan düğün sezonunda vatandaşlara silah kullanılmaması çağrısında bulundu.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genelgesi gereği düğün salonlarının 1 Temmuz tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabileceği ve düğün, nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerde uyulması gereken esaslar dahilinde izin verildi. Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul tarafından alınan düğün kararlarının ilçe genelinde titizlikle uygulandığını söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sosyal medyadan çağrıda bulunarak düğünlerde silah atşı yapmamalarını istedi.
Başkan Kocaman yaptığı paylaşımda, “En mutlu anlarımızın sonu hüsran olmasın! Bir anlık dikkatsizlik bir cana mal olmasın. Siz de dur deyin, düğünlerimizde, cemiyetlerimizde Kartepemizde mutluluğa kurşun sıkılmasın” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı

Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı

Türk Telekom'un "Siber Güvenlik Kampına" gençlerden yoğun ilgi

Türk Telekom'un "Siber Güvenlik Kampına" gençlerden yoğun ilgi

Oturduğu siteden tabancayla havaya ateş eden "maganda" polislerce gözaltına alındı

Oturduğu siteden tabancayla havaya ateş eden "maganda" polislerce gözaltına alındı

Kocaeli Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:37
Sabah
05:32
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:40
Yatsı
22:26

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Büyük Eczanesi
Golcuk
Kandıra Eczanesi
Kandira
Yalın Eczanesi
Golcuk
Bahar Eczanesi
Derince
Ersin Eczanesi
Basiskele
Şirintepe Eczanesi
Izmit
Çayırova Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Gebze Belediyesi mobilya atıklarını kapıdan ücretsiz alıyor

Gebze Belediyesi mobilya atıklarını kapıdan ücretsiz alıyor

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.