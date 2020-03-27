YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başkan Kocaman’dan sağlık çalışanlarına ikram

Başkan Kocaman’dan sağlık çalışanlarına ikram

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.03.2020 16:05 | Son Güncelleme

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatı ile Kartepe sınırlarındaki sağlık çalışanlarına besin değeri yüksek yiyecekler ikram edildi.Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatı ile Belediye ekipleri korona virüsle mücadele etmek için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatı ile Kartepe sınırlarındaki sağlık çalışanlarına besin değeri yüksek yiyecekler ikram edildi.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatı ile Belediye ekipleri korona virüsle mücadele etmek için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Korona virüs önlemleri kapsamında Kartepe genelinde özverili ile ilçedeki aile sağlık merkezlerimnde görev yapan sağlık çalışanlarına enerji verici yiyecekler ikram edildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Covid-19 önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarımız üstün bir özveri ile hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Onların bu özverili çalışmalarının karşılığını ödeyemeyiz. Hepsinden Allah razı olsun. Sağlık çalışanlarımız bizlerin gözbebekleridir. Bizlerde elimizden geldiğince kendilerine destek olmaya çalışacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Yüksekova’da 177 kilo eroin ile 10 bin adet tıbbi maske ele geçirildi

Yüksekova’da 177 kilo eroin ile 10 bin adet tıbbi maske ele geçirildi

Yenişehir Belediyesi vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılıyor

Yenişehir Belediyesi vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılıyor

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Başiskele’de pazarlara el dezenfektanı ve eldiven standı kuruldu

Başiskele’de pazarlara el dezenfektanı ve eldiven standı kuruldu

Kocaeli Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:19
Sabah
06:45
Öğle
13:11
İkindi
16:41
Akşam
19:26
Yatsı
20:47

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Nur Eczanesi
Karamursel
Sarımeşe Eczanesi
Kartepe
Seymen Eczanesi
Golcuk
Dilek Eczanesi
Golcuk
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Gül Eczanesi
Izmit
Ömür Eczanesi
Kandira
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit’te sağlık çalışanlarına bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak destek

İzmit’te sağlık çalışanlarına bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak destek

Körfez’de halk otobüsleri ve taksiler dezenfekte edildi

Körfez’de halk otobüsleri ve taksiler dezenfekte edildi

Gebze zabıtasından fahiş fiyat denetimleri

Gebze zabıtasından fahiş fiyat denetimleri

İzmit caddeleri renklendiriliyor

İzmit caddeleri renklendiriliyor

Dört Ayda Hafız Oldu, Umre Ile Ödüllendirildi

Dört Ayda Hafız Oldu, Umre Ile Ödüllendirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.