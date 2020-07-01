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Başkan Kocaman’dan, Tel Abyad gazisine ziyaret

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.07.2020 10:09 | Son Güncelleme

Kartepe Belediye Başkanı Av.

Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, Tel Abyad’da mayın arama çalışmaları sırasında yaralanan Hamit Akbaş’ı ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’nin Tel Abyad bölgesinde devam eden mayın arama sırasındaki patlamada yaralanan Kartepeli Uzm. Onbaşı Hamit Akbaş’ı ziyaret etti. Yaşadıklarını anlatan Gazi Akbaş, “Suriye’de normalleşme süreci kapsamında Tel Abyad’da görev yapıyorum. Teröristler tarafından döşenen mayınları zarar vermeden bulup imha ediyoruz. İnsanların yaşadıkları yerlere yakın patlayıcılar tespit ettik. Sivil halkın güvenliğini sağlamak için, imha ettikten sonra ki kontrol sırasında yeniden patlama yaşandı. Çok şükür yaralı olarak atlattık” dedi.
Başkan Kocaman, Gazi Akbaş ile sohbet ederek, “Çok şükür durumu her gün daha iyiye gidiyor, tedavisinin ardından çabucak ayağa kalkabilmesi için bizde her türlü desteğimizle kardeşimizin yanındayız. Rabbim acil şifalar versin” diye konuştu.

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