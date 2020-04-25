Başkan Köken: "Bu virüsten insanlık mutlaka dersler alacaktır"

Ramazan’ın ilk günü sosyal medyadan canlı olarak yapılan programda konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Bu virüsten insanlık mutlaka ders alacaktır. Kıymetini bilmediğimiz şeylerin elimizden çok kolay alınabildiğini gördük" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi, On bir Ayın Sultanı Ramazan ayında birçok programı sosyal medyadan vatandaşlarla buluşturuyor. Korona virüs salgını nedeniyle evlerde kalan binlerce Eyüpsultanlı, hafta içi her gün iftardan önce iki saat boyunca sosyal medyada yayınlanan programları izleme şansı buluyor. Ramazan’ın ilk günü sosyal medyadan canlı olarak yapılan programın konukları, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve İstanbul Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç oldu. Sohbet programı Abdurrahman Bozan hocanın Kur’an-ı Kerim okumasıyla başladı.

“Bu virüsten insanlık mutlaka dersler alacaktır"

Sohbet programında, bütün İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutlayarak söze başlayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken şöyle konuştu, "Şair diyor ki Ramazan oruç için insanın her yıl buluştuğu sofradır. Bu Ramazanımızı yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen en iyi şekilde değerlendirip bayrama da ortak alanlarımızı kullanabileceğimiz en mutlu şekilde girmemiz lazım. Bu virüsten insanlık mutlaka ders alıyordur. Kıymetini bilmediğimiz şeylerin elimizden çok kolay alınabildiğini gördük. Bu Ramazan’ın kurtuluşa vesile olmasını da temenni ediyorum"