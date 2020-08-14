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Başkan Köken’in seçim vaadi gerçekleşti

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.08.2020 17:26 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in seçim döneminde Eyüpsultanlılara sözünü verdiği yarı olimpik yüzme havuzlarının ikincisinin temeli Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in seçim döneminde Eyüpsultanlılara sözünü verdiği yarı olimpik yüzme havuzlarının ikincisinin temeli Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımı ile atıldı.
Başkan Deniz Köken’in seçim döneminde Eyüpsultanlılara verdiği vaatler arasında bulunan iki yüzme havuzundan ilki olan Alibeyköy Bölgesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun çalışmaları büyük bir süratle devam ederken, ikinci havuzun da yapım çalışmaları başladı. Yüzme havuzlarının ikincisinin temeli Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’i katılımı ile atıldı. Bakan Kasapoğlu ve Başkan Köken sahneye çıkarak temel atma butonuna ortak bastılar. Ardından iki isim temel atılan alanda incelemelerde bulundu.
İkinci havuz, yaklaşık 70 bin nüfusa sahip bölgeye hizmet verecek. Eyüpsultan Bölgesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tesisi; otopark, açık hava spor alanı ve peyzaj alanları da dahil olmak üzere toplamda bin 500 metrekarelik alan üzerine yapılacak. Yüzme havuzu tamamlandığında ise yanındaki binanın aile sağlığı merkezi olarak hizmet verilmesi için çalışmalar yapıldığı açıklandı.

“Bu ülke için durmadan üretmeye devam edeceğiz”
Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin önemini ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Başkanımız Deniz bey çok güzel ifade etti, ’Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz’ diyerek. Bu ülkede İstanbul’da hiçbir yerde çivi dahi çakmayanlar böbürlenerek dolaşa dursunlar. Biz onlara inat bu ülke için durmadan üretmeye devam edeceğiz. Eyüpsultan Türkiye’nin sembol beldesidir. Bu yüzden bu kutsal beldeye hizmet etmek bizler için büyük onurdur. İnanıyorum ki hızla bitirilip vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır” dedi.

“Başkaları gibi ‘temel atmama töreni’ düzenlemiyoruz”
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise konuşmasında, “Tamamlayacağımız kapalı yüzme havuzlar ve spor salonlarımız ile 100 bine yakın 19 yaşın altındaki gençlerimiz ile beraber bu tesislerimizi dolduracağız. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde boğazı 3 defa geçtik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve Avrasya tüneli ile yaptık bunu. Bu ülkeye çivi dahi çakmayanlar şimdi böbürlenerek konuşuyorlar. Biz temel atma töreni düzenliyoruz, başkaları gibi ‘temel atmama töreni’ düzenlemiyoruz. O yüzden Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yarı olimpik yüzme havuzumuz bitince hemen yanındaki binaya ise aile sağlığı merkezi yapacağız” dedi.

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