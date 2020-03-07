Başkan Köksal’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Başkan Köksal, mesajında, "Kadın, toplumun mayasıdır. Sağlam bir gelecek, kadınlarımızın bilgeliğinde, çağı kuşanmasıyla, her alanda kendini yetiştirmesinde şekillenecektir. Kadim tarihimizde de Türk kadını hep en ön safta yer almıştır. Sağlık-Sen olarak, çalışan kadınlarımızın çoğunlukta olduğu hizmet kolunda sendikacılık yapıyoruz. Bu sebeple kadın çalışanlarımızın sorunlarını daha yakinen takip ediyor, çözümü için çalışıyoruz. Kadınlarımızın çalışma hayatında yaşadığı en büyük mağduriyet olan başörtüsü engeli, Memur-Sen olarak bizim düzenlediğimiz imza kampanyası sonrası giderilmiştir. Doğum öncesi ve doğum sonra çalışan annenin bir nebze olsun rahatlaması için yasal düzenlemeler yapılmasına öncülük ettik. Çalışma hayatında kadınlarımızın yaşadığı en büyük sorunlardan biri de kreş sorunudur. Özellikle 24 saat esasına göre çalışan sağlık çalışanlarına yönelik 24 saat hizmet veren kreşlerin açılmaması bir eksikliktir. Bu konuda ilk adımı atan Sağlık Bakanlığı’nın kreş uygulamasını yaygınlaştırması gerekmektedir. Kadınların çalışma hayatında yaşadığı bir başka mağduriyet ise, bu toplumun bir ayıbı olan mobbing ve tacizlerdir. Bu yönde toplumsal bilinç artırılmalı, yaşanmaması ve konuşulmaması dahi gereken bu olaylar sona ermelidir. Hiçbir kızımız, kadınımız bir kendini bilmezin kurbanı olmamalıdır. Kadınlarımıza, milletçe sahip çıkmalı, bütün kadınları Yaradanın bir emaneti olarak görmeli, ona göre davranmalıyız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, gelenekselleşen kutlama günlerinden sıyrılıp, kadının gerçek sorunlarının ele alındığı ve çözüme kavuşturulması konusunda gerçekçi iradenin ortaya konduğu günlere dönülmesini, acıların sona ermesini, gözyaşlarının dinmesini diliyoruz. Başta bu cennet vatan için toprağa düşmüş şehit annelerimiz olmak üzere Sağlık ve Sosyal Hizmet kolunda faaliyet gösteren kadınlarımızın ve bizi biz yapan tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum." diye belirtti.

