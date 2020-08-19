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Başkan Köse en başarılı ikinci isim seçildi

ANKARA HABERLERİ  | 19.08.2020 09:59 | Son Güncelleme

ORC araştırma şirketinin yerel yönetimler performans araştırmasına göre Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yüzde 62.1 başarı oranı ile en başarılı ikinci belediye başkanı seçildi.Mahalli idareler seçimlerinden bu yana geçen süreçte araştırma şirketlerinin seçmen gözünde mevcut belediye başkanlarının performanslarını ölçmek amacıyla yaptıkları anketlere bir yenisi daha eklendi.

ORC araştırma şirketinin yerel yönetimler performans araştırmasına göre Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yüzde 62.1 başarı oranı ile en başarılı ikinci belediye başkanı seçildi.
Mahalli idareler seçimlerinden bu yana geçen süreçte araştırma şirketlerinin seçmen gözünde mevcut belediye başkanlarının performanslarını ölçmek amacıyla yaptıkları anketlere bir yenisi daha eklendi. ORC araştırma şirketinin en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları araştırmasında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yüzde 62.1 başarı oranı ile en başarılı ikinci belediye başkanı seçildi. Hizmet yolculuğuna aralıksız devam ettiklerinin altını çizen Başkan Köse, “Halkımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve muhtarlarımızın verdiği güçle daha güzel bir Mamak için güzel hizmetlere imza atıyoruz” dedi.
Mamak’ın refahı ve mutluluğu için gece gündüz çalıştıklarını belirten Köse, yapılan hizmetlerin halk nezdinde başarılı bulunmasının büyük mutluluk olduğunu belirterek, “Hizmet performansımızın halkın nezdinde başarıyla takdir edilmesi bizi daha çok çalışmaya sevk ediyor. Dertlere derman olmaya geldik. Planlı, kurallı ve kimlikli Mamak için yaptığımız hizmetlerin bu şekilde meyvelerini almak muhteşem bir duygu. ‘Mamak daha güzel olacak’ diyerek çıktığımız bu yolda halka dönük projeler ürettik ve artık ‘Mamak daha güzel oluyor’ diyoruz. Yapılan bu araştırma çalışması da bu hedefimize doğru adımlarla ilerlediğimizi göstermektedir. Devletimizin belediyelerimize aktardığı kaynaklar artık vatandaşlarımıza hizmet olarak gitmektedir. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, valimize teşekkür ederim. Bu sonuç hepimizin tüm Mamaklı hemşehrilerimizin başarısıdır. Biz birlikte başardık. Hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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