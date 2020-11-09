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Başkan Köse, esnafın talep ve şikayetlerini dinledi

KARABÜK HABERLERİ  | 09.11.2020 16:51 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, esnafları ziyaret ederek talep ve şikayetlerini dinledi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, esnafları ziyaret ederek talep ve şikayetlerini dinledi. Belirli zamanlarda ilçedeki esnaf ve iş adamalarına ziyarette bulunan Başkan Köse, Kıranköy mevkisinde bulunan esnafları ziyaret etti.
Belediye meclis üyesi Kemal Akgül’ün de eşlik ettiği esnaf ziyaretlerinde, esnafların sorunları ve talepleri dinlendi. Av.Hulusi Yazıcıoğlu Caddesi’ndeki işyerlerini gezen Başkan Köse, esnafa hayırlı işler dileyerek sohbet etti.
Ziyaretler esnasında esnaflara bölgede yaygınlaşan salgına dikkat etmeleri, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaları konusunda da hatırlatmalar da bulunuldu.
Yapılan ziyaretlerin amacının esnafla ve halkla istişare etmek olduğunu söyleyen Başkan Köse, sorunları yerinde görmek, ortak bir akılla sorunları çözmek, belediyenin çalışmalarını halka anlatmak, partili, partisiz ayrım yapmadan esnafları dolaşarak şehrin sorunlarını dinlediklerini kaydetti.
Köse, “Halkla bütünleşerek yapılacak hizmetlerin daha verimli ve isabetli olacağını düşünüyorum. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde esnaflarımızın talepleri üzerine en küçük sorunlarını bile kısa zamanda çözüme kavuşturmak için ilgili birimi harekete geçiriyoruz. Her zaman söylediğim gibi bizler daha kolay ulaşılabilir bir belediye olmak için sahalarda tüm kadromuzla varlığımızı vatandaşlarımıza hissettirmeyi amaçlıyoruz’’ şeklinde konuştu.

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