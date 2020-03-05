YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Başkan Köse usta öğreticileriyle buluştu

Başkan Köse usta öğreticileriyle buluştu

KARABÜK HABERLERİ  | 05.03.2020 11:36 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Emek Mahallesi’nde hizmet veren Safranbolu Eğitim ve Kültür Merkezi’nde (SAKEM) usta öğreticilerle buluştu.Eğitimcilerle uzun süre sohbet eden Başkan Köse, kursları daha iyi konuma, nitelikli eğitimi destekleyen ne gibi yenilikler yapabilir hakkında istişarelerde bulundu.Halk Eğitim ile SAKEM’in işbirliği içerisinde çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Köse, "Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi’nde, Halk Eğitim Merkezi üzerinden çeşitli kurslar veren eğitimcilerimizle tanışma buluşması gerçekleştirdik.

Başkan Köse usta öğreticileriyle buluştu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Emek Mahallesi’nde hizmet veren Safranbolu Eğitim ve Kültür Merkezi’nde (SAKEM) usta öğreticilerle buluştu.
Eğitimcilerle uzun süre sohbet eden Başkan Köse, kursları daha iyi konuma, nitelikli eğitimi destekleyen ne gibi yenilikler yapabilir hakkında istişarelerde bulundu.
Halk Eğitim ile SAKEM’in işbirliği içerisinde çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Köse, "Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi’nde, Halk Eğitim Merkezi üzerinden çeşitli kurslar veren eğitimcilerimizle tanışma buluşması gerçekleştirdik. Kendileriyle kurslar ve nitelikleri hakkında bilgiler alarak geliştirme konusunda istişarelerde bulunduk, ayrıca Safranbolu’yu da konuştuk. Eğitimcilere katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Köse usta öğreticileriyle buluştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Kayserispor’un kalan maçları

Kayserispor’un kalan maçları

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Karabük Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:46
Sabah
07:11
Öğle
13:06
İkindi
16:17
Akşam
18:52
Yatsı
20:11

Karabük Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

İstanbul Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Çarşı Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

İki katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı

İki katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Durlu: "Körlüğe de yol açan sigaradan tümüyle uzak durulmalı."

Durlu: "Körlüğe de yol açan sigaradan tümüyle uzak durulmalı."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.