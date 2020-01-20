YURTHABER
  4. Başkan Köse’den belediye birimlerine ziyaret

Başkan Köse’den belediye birimlerine ziyaret

KARABÜK HABERLERİ  | 20.01.2020 15:50 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediye birimlerini ziyaretine devam ediyor.Sık sık belediye personeliyle bir araya gelerek sohbet eden ve çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Köse, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Amirliğini ziyaret ederek personel ile öğle yemeği yedi.Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ve Temizlik İşleri Müdürü Pekcan Hamaloğlu’nun eşlik ettiği Başkan Köse, amirlik tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alırken, "Başarı iyi bir ekip çalışması ile mümkündür.

Başkan Köse’den belediye birimlerine ziyaret

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediye birimlerini ziyaretine devam ediyor.
Sık sık belediye personeliyle bir araya gelerek sohbet eden ve çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Köse, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Amirliğini ziyaret ederek personel ile öğle yemeği yedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ve Temizlik İşleri Müdürü Pekcan Hamaloğlu’nun eşlik ettiği Başkan Köse, amirlik tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alırken, "Başarı iyi bir ekip çalışması ile mümkündür. Bizler de tüm belediye ailesi olarak başarılı bir ekibiz. Çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Sizlerden istediğim ortak paydamız olan Safranbolu’muz için azimle çalışmanız. Bir kez daha teşekkür ediyor, her birinize ayrı ayrı kolaylıklar diliyorum" dedi.

Başkan Köse’den belediye birimlerine ziyaret

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup... 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup...
Tarihi çarşılar gün yüzüne çıktıTarihi çarşılar gün yüzüne çıktı
Başkan Kaya, Yanvar katliamını kınadıBaşkan Kaya, Yanvar katliamını kınadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Malatya’da iki ayrı olayda 5 kişi yaralandı

Malatya’da iki ayrı olayda 5 kişi yaralandı

Çeşme Belediyespor-Alaçatıspor derbisi sonrası tribünler karıştı

Çeşme Belediyespor-Alaçatıspor derbisi sonrası tribünler karıştı

Elazığ’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karabük Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:34
Sabah
08:04
Öğle
13:05
İkindi
15:34
Akşam
17:57
Yatsı
19:21

Karabük Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Yeni Sağlık Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Safran Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vali Küçük Tso Ve Esnaf Odası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Vali Küçük Tso Ve Esnaf Odası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.