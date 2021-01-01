YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkan Köse’den çalışanlara yeni yıl hediyesi

Başkan Köse’den çalışanlara yeni yıl hediyesi

ANKARA HABERLERİ  | 01.01.2021 16:42 | Son Güncelleme

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yeni yıla saatler kala belediye çalışanlarına maaş müjdesi verdi.Ocak ayından itibaren Mamak Belediyesi’nde çalışan personelin eline geçecek ücretin en az 3 bin 500 lira olacağını açıklayan Başkan Köse, Mamak Belediyesi olarak birinci önceliklerinin emeğin hakkını teslim etmek ve çalışana maaşlarını gününde yatırmak olduğunu kaydetti.

Başkan Köse’den çalışanlara yeni yıl hediyesi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yeni yıla saatler kala belediye çalışanlarına maaş müjdesi verdi.
Ocak ayından itibaren Mamak Belediyesi’nde çalışan personelin eline geçecek ücretin en az 3 bin 500 lira olacağını açıklayan Başkan Köse, Mamak Belediyesi olarak birinci önceliklerinin emeğin hakkını teslim etmek ve çalışana maaşlarını gününde yatırmak olduğunu kaydetti. Mamak’ın gelişmesi için çalışanlarla iş ve güç birliği yaptıklarını kaydeden Köse şunları dedi:
“Belediyemizde çalışan tüm personellerimize değer veriyor onların her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Biz belediyemizde çalışan bütün çalışanlarımızla bir aile olduğumuzu düşünüyoruz. Dolayısıyla çalışanlarımızın ve çocuklarının daha iyi şartlarda yaşaması bizim belediye olarak görevlerimiz arasında. Bizler, bu ilçemizin gelişmesi için çalışma arkadaşlarımızla iş ve güç birliği yapıyoruz. Emeğin en yüce değer olduğunu bilen bir belediye olarak belediyemiz bünyesinde çalışan bir işçilerimize yeni yılda müjdemizi verdik. Çalışma hayatında emeğe büyük saygı ve alın terine ehemmiyet veriyoruz. Bugüne kadar eğitim, kültür, sanat bilim ve daha birçok alanda yaptığımız hizmetler ilçemizin yaşam kalitesini arttırdı. Özellikle bu salgın sürecinde herkes evlerindeyken sizler gece gündüz demeden çalıştınız. Mamaklı güzel hemşehrilerimize hizmet sunmaya devam ettiniz. Sizler Güzel Mamak’ın kahramanlarısınız. Aldığımız bu karar çalışanlarımıza hayırlı ve bereketli olsun inşallah.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar

Ankara Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
06:33
Sabah
08:03
Öğle
12:57
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:06

Ankara Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

Cinnah Eczanesi
Cankaya
Kentpark Eczanesi
Cankaya
Kuğulu Park Eczanesi
Cankaya
Okur Eczanesi
Cankaya
Reyhan Atasoy Eczanesi
Cankaya
Sevin Eczanesi
Cankaya
Silahçıoğlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.