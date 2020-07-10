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Başkan Köse’den esnaflara teşekkür

KARABÜK HABERLERİ  | 10.07.2020 15:49 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Cumhuriyet Caddesi’nde esnafların ürünlerini belirlenen sınır içerinde sergilemesi sonrası teşekkür etti.Başkan Köse, cadde üzerindeki esnafın kurallara hemen uymaya başlamasından mutluluk duyduğunu söyledi.Cumhuriyet Caddesi için geçtiğimiz gün alınan kararlara eksiksiz ve ivedilikle uymaya başlayan esnafa çok teşekkür ettiğini ifade eden Köse, "Hep birlikte konuşarak çözüm ve ortak değerler üretmenin güzel kentimize ve halkımıza ömürlük katkı sunacağının bir kanıtı olarak gördüğüm bu manzara Safranbolumuz için umut vadediyor, var olun "dedi.

Başkan Köse’den esnaflara teşekkür

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Cumhuriyet Caddesi’nde esnafların ürünlerini belirlenen sınır içerinde sergilemesi sonrası teşekkür etti.
Başkan Köse, cadde üzerindeki esnafın kurallara hemen uymaya başlamasından mutluluk duyduğunu söyledi.
Cumhuriyet Caddesi için geçtiğimiz gün alınan kararlara eksiksiz ve ivedilikle uymaya başlayan esnafa çok teşekkür ettiğini ifade eden Köse, "Hep birlikte konuşarak çözüm ve ortak değerler üretmenin güzel kentimize ve halkımıza ömürlük katkı sunacağının bir kanıtı olarak gördüğüm bu manzara Safranbolumuz için umut vadediyor, var olun "dedi.

Başkan Köse’den esnaflara teşekkür

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