YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Başkan Köse’den kurs ziyareti

Başkan Köse’den kurs ziyareti

KARABÜK HABERLERİ  | 18.02.2020 21:23 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Tarihi Çarşı Safranbolu Kültür Eğitim Merkezinde (SAKEM) devam eden iğne oyası kursunu ziyaret etti.

Başkan Köse’den kurs ziyareti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Tarihi Çarşı Safranbolu Kültür Eğitim Merkezinde (SAKEM) devam eden iğne oyası kursunu ziyaret etti. Kursiyerlerle sohbet eden Başkan Köse, kadınların bu tür etkinliklere katılarak, sosyalleşmelerinin ve meslek edinmelerinin sevindirici olduğunu ifade ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Kursa ilginin büyük olduğunu belirten eğitmenler, kursta sürdürülebilir ürünleri tercih ederek nişan bohçaları süslemeleri, 3D çiçek, pano, tesbih, salon takımları ve daha bir çok aksesuarın yapıldığını, kursiyerlerin kendi ürettikleri aksesuarlar ile aile ekonomisine katkıda bulunduklarını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aslanbey’in oğlundan İl Emniyet Müdürü’ne ziyaret

Aslanbey’in oğlundan İl Emniyet Müdürü’ne ziyaret

Trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

Hisarcık’ta yaya kaldırımına ihata duvarı

Hisarcık’ta yaya kaldırımına ihata duvarı

Somalı madencilere tazminatları ödeniyor

Somalı madencilere tazminatları ödeniyor

Muharremşah ilkokulunda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı

Muharremşah ilkokulunda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı

Otomobil düz yolda takla attı: 2 yaralı

Otomobil düz yolda takla attı: 2 yaralı

Karabük Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
06:09
Sabah
07:34
Öğle
13:09
İkindi
16:03
Akşam
18:33
Yatsı
19:53

Karabük Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Öztürk Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Bağlar Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 195 köy yolunun 135'i açıldı

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 195 köy yolunun 135'i açıldı

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

AK Parti Milletvekillerinden bilgilendirme toplantısı

AK Parti Milletvekillerinden bilgilendirme toplantısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.