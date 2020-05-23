Başkan Köse’den sokağa çıkan gençlere maske

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sokağa çıkma izni verilen gençlere maske dağıttı.

Mamak’ta sokağa çıkan gençler kısıtlamaya verilen aranın keyfini çıkardı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni olan gençlere maske dağıtarak gençleri sosyal mesafe konusunda da uyardı. Maskelerden alan gençler Başkan Köse’ye teşekkür etti.

Gençlerin uzun bir aradan sonra sokağa çıkmalarının mutluluğunu birlikte yaşadıklarını belirterek maske dağıtımını onların sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Köse, “15 ile 20 yaş arasındaki çocuklarımızın sokağa çıkma izni ile birlikte sokaklarımızda özgürce gezmesini görmek bizleri de oldukça mutlu etti. Onların sağlıklı ortamda gönül rahatlığıyla gezebilmeleri amacıyla biz de Mamak Belediyesi olarak ürettiğimiz maskelerden verdik. Dilerim ki bu süreç en kısa zamanda sona erer. Çocuklarımızı parklarda, meydanlarda görürüz. O günün özlemiyle daha sağlıklı, mutlu yaşayabileceğimiz günleri heyecanla bekliyoruz. Bu zorlu günleri hep birlikte atlatacağız” dedi.



