Başkan Köse’ye Cumhuriyet Bayramı’nda asker ziyareti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse askere gidecek olan gençleri makamında ağırlamaya devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi, askerlik görevini yerine getirecek gençlere destek vererek, "Vatan sana, sevdiklerin bize emanet" sloganı ile askere gidecek gençlere moral desteği verirken onlara askeri ihtiyaç çantası armağan ediyor.

Birliğine teslim olacak olan asker Tugay Bostancı Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’yi makamında ziyaret ederek vedalaştı.

Kahraman Türk Ordusunun askeri olma onurunu yaşayacak tüm gençlere hayırlı teskereler temennisinde bulunan ve ziyaretin bu anlamlı günde yapılmasından mutluluk duyduğunu belirten Köse, "Cumhuriyetimizin 97’nci Yıl Dönümü’nü kutladığımız bu önemli günde, ziyaretime gelen genç kardeşime hayırlı teskereler diler onun nezdinde Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşı kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, rahmetle, minnetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum’’ dedi.

Başkan Köse sözlerini, ‘’Tarihe tanıklık etmiş, kültürünün biçimlendirdiği nadide kentimiz Cumhuriyetin tüm yansımalarını yaşamış ve yaşatmaktadır. Bu ışığı hiç kaybetmemek için pandemiye rağmen kutlamalarımızı coşkuyla gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum’’ ifadeleri ile noktaladı.



