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Başkan Koyuncu: “Aş evi binası yıkılmıyor, yeniden tadilat yapılıyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 15.06.2020 12:37 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, aş evi binasının yıkılmadığını, yeniden tadilat yapıldığını bildirdi.Eski Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın’ın sosyal medya aracılığı ile ‘Aşevi binası ve Emirdağ kalesi yıkılıyor’ gibi paylaşımlarına, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu özür dileyerek cevap vermek zorunda kaldığını dile getirdi.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, aş evi binasının yıkılmadığını, yeniden tadilat yapıldığını bildirdi.
Eski Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın’ın sosyal medya aracılığı ile ‘Aşevi binası ve Emirdağ kalesi yıkılıyor’ gibi paylaşımlarına, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu özür dileyerek cevap vermek zorunda kaldığını dile getirdi. Sosyal medya aracılığıyla açıklamalarda bulunan Başkan Koyuncu, “Birileri kendini gündemde tutabilmek amacıyla sürekli iftira ve yalan üzerine siyaset inşaa etmeye çalışıyor. Biliyorum ki cevap vermemiz bile hata, biliyorum ki bizim hizmete çalışmaya devam etmemiz gerek ve biliyorum ki enerjimizi Şehrimizi Kalkındırmaya ve Şahlandırmaya harcamamız gerek. Ancak Tüm hemşehrilerimden cevap verdiğimden dolayı özür dileyerek bir yalanı ve iftirayı daha çürütmek adına bu paylaşımı yapıyorum” dedi.
“Aşevi yıkılmıyor, binası tadilat yapılıyor”
Başkan Koyuncu, “Aşevi binasının çatısı alındığından dolayı çürümeye yüz tutmuş bina tekrar eski heybetli ve sağlam günlerine dönüyor. Binamızı çocuklarımıza ve ailelere sürekli uğrak yeri yapıyoruz. Resimlerini gördüğünüz bina hizmete açılacak hem de bu yıl açılacak. Günlerdir binanın içinde boya ve sıva ekibi çalışıyor, hiç yıkılacak binada boyacı ve sıvacı çalışır mı diye inşaatçılarımıza bir defa sorsalardı belki öğrenirlerdi” diye konuştu.

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