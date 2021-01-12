Başkan Koyuncu projelerini anlattı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede bulunan gazeteciler ve sosyal medyadaki Emirdağ ile ilgili sayfaların yöneticileri ile buluştu. Belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Koyuncu, “Görev süremiz dolmadan bütün projelerimizi tamamlayacağız” dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Belediye Kültür Evi’nde gerçekleşen toplantıda önce Belediye Başkanı Serkan Koyuncu seçimden önce söz verdiği projelerle ilgili bilgiler verdi. Söz verdiği projelerin önemli bir kısmının tamamlandığını belirten Koyuncu, görev süresinin bitimine kadar bütün projelerini tamamlayacağını ve söz verdiği projelere ek olarak da birçok projeyi tamamlayacağını belirtti.

“Emirdağlı bayanlarımız çok şanslı”

Kadın Kültür Evi ve Gökkız Bayanlar Hamamı hakkında bilgiler veren Başkan Koyuncu, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in ve ilçe Kaymakamı Osman Bilici’nin Kadın Kültür Evi projesiyle yakından ilgilendiğini dile getirerek; “Proje tamamlandığında Emirdağ’daki bayanlarımız burada istedikleri gibi vakit geçirebilecekler. Kadın Kültür Evimizde bayanlar için toplantı salonlarından, fitnes salonuna kadar herşeyi düşündük. İnşallah bu projemiz sona erdiğinde Emirdağ’daki bayanlarımızın istedikleri gibi vakit geçirebilecekleri kendilerine özgü bir yerleri olacak. Bunun yanı sıra bu kapsamda Sayın Valimizin ve Sayın Kaymakamımızın da çok önem verdiği bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu proje kapsamında Emirdağ Kadın Kooperatifimizi kurduk, burada bayanlarımıza üretim imkanı sağlayacağız. Bayanlarımız burada ürettiklerini satarak belli bir gelir de elde edebilecekler. Kısacası Emirdağ’daki bayanlarımız çok şanslılar” dedi.

“İlçemize yeni kapalı pazar yeri yapılacak”

İlçeye yeni Kapalı Bir Pazar Yeri kazandıracaklarını ve bununla ilgili ihaleye çıkıldığını ifade eden Koyuncu, böylece Salı Pazarı’nın kapalı ve modern bir görünüme kavuşacağını belirtti. Kapalı Pazar Yeri projesinin ayrıntılarını basın mensupları ile paylaşan Başkan Koyuncu, bu projenin de görev süresi tamamlanmadan hizmet gireceğini belirtti.

“İlçemize yeni hükümet konağı”

Yeni Hükümet Konağı’nın Atatürk Kültür Parkı’nın olduğu alana yeşil alanlar korunarak inşa edileceğini belirten Başkan Koyuncu, gelen soru üzerine alternatif alanların da değerlendirilebileceğini dile getirdi. Şu anki Hükümet Konağı’nın yeşil alan yapılacağını belirten Koyuncu, böylece şehir merkezinin de genişleyeceğini söyledi.

“15 Temmuz Şehitler Caddesi’ne şehir tagı yapılacak”

Başkan Koyuncu, Eskişehir Caddesi’nin ardından eski adıyla Konya Caddesi olarak bilinen 15 Temmuz Şehitler Caddesi’nin de yakında şehir tagına kavuşacağını belirtti. 15 Temmuz Şehitler Caddesi’ne yapılacak olan şehir tagında “TÜRKÜLER DİYARI EMİRDAĞ” başlığının kullanılacağını belirten Koyuncu, Afyonkarahisar Caddesi’ne ve Karacalar, Horan Yolu girişine de şehir taglarının yapılacağının müjdesini verdi.

“Emirdağ’ın yüzde 40’ı doğalgaza kavuştu”

İlçenin yüzde 40’ının doğalgaza kavuştuğunu belirten Başkan Koyuncu, 2021 yılında da doğalgaz çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Soru üzerine İnkilap Mahallesi’ne ne zaman doğalgaz geleceğinin cevabını veren Başkan Koyuncu; İnkilap Mahallesi ve diğer mahallelerin sakinlerinden doğalgaz için öncelikle ön abone olmalarını istedi.

“Ekstradan projeleri de hayata geçireceğiz”

Toplantıda diğer projeleriyle ilgili de bir bir açıklama yapan Koyuncu ; ”Görev süresi sonunda seçimden önceki kitapçığımızı alsın hemşehrilerimiz bir bir baksın. Hepsini bir bir hayata geçiriyoruz. Yeni Belediye Binası, Emirdağ Kültür Evi, sosyal market, çöp taksi gibi projelerimizin bir kısmını tamamladık. Şehir girişlerinin yeniden düzenlenmesi ve şehir tagı gibi projelerimizin bir kısmını kısmen tamamladık hala devam ediyor. Diğer projelerimiz ile ilgili de çalışmalarımız da hızla sürüyor. İnşallah söz verdiğimiz projelerin hepsini hayata geçireceğiz. Söz verdiğimiz projelerin yanında Taş Konak Restaurant gibi ekstradan da birçok projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi. Toplantının ardından toplantıya katılanlara bir bir teşekkür ederek birer gömlek hediye eden Başkan Koyuncu, Emirdağ Belediyesi Kültür Evi bahçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü anısına toplu olarak fotoğraf çektirildi.



