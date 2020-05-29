Başkan Koyuncu’dan Emniyet Müdürü Temiz’e ziyaret

Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve Gömü Belediye Başkanı Hakkı Tekin, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü’yü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Geçtiğimiz aylarda görevlerine yeni atanan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz’i ve Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü’yü makamında ziyaret eden Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve Gömü Belediye Başkanı Hakkı Tekin hayırlı olsun temennisinde bulundu. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, hem emniyet Müdürü Ali Temiz ile hem de Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Emirdağ’ın tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri ile görülmesi gereken bir ilçe olduğunu belirten Başkan Koyuncu, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde ve polis teşkilatı ile iç içe çalıştıklarını söyledi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ise ziyaretinden dolayı Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’ya ve Gömü Belediye Başkanı Hakkı Tekin’e teşekkür ederek, Afyonkarahisar’ın huzur ve güvenliği için tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olacaklarını belirtti.

Başkan Koyuncu, topak ev hediye etti

Başkanlar daha sonra Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü’yü de ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ziyaret anısına ilçenin simgesi olan topak evin maketini hediye etti.