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Başkan Küçükali son yolcuğuna uğurlandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 27.11.2020 17:57 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Bakkal ve Tekel Bayileri Odası Başkanlığı yapan Şükür Küçükali son yolculuğuna uğurlandı.Zonguldak’ta uzun yıllar Bakkal ve Tekel Bayileri Odası Başkanlığı yapan Şükür Küçükali, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Başkan Küçükali son yolcuğuna uğurlandı

Zonguldak’ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Bakkal ve Tekel Bayileri Odası Başkanlığı yapan Şükür Küçükali son yolculuğuna uğurlandı.
Zonguldak’ta uzun yıllar Bakkal ve Tekel Bayileri Odası Başkanlığı yapan Şükür Küçükali, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Önceki gün geçirdiği kalp krizi sonrası Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi sevk edilen Küçükali yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçükali için Acılık Hz. Ali Camiinde Cuma namazına müteakip tören düzelendi. Törene, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, siyasi parti il ve ilçe temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları, daire müdürleri ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Şükür Küçükali’nin cenazesi toprağa verildi.

Başkan Küçükali son yolcuğuna uğurlandı

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