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Başkan Kulat “Dağardı yolu için ümitli bekleyişimiz devam ediyor”

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.08.2020 11:28 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Dağardı Bucağı ile Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy arasındaki 23 kilometrelik yolun yapımı için resmi girişimlerin başladığı bildirildi.Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Dağardı yolunun yapımı için yaptıkları resmi girişimleri sırasında, Tavşanlı heyetinden destek aldıklarını belirtti.

Başkan Kulat “Dağardı yolu için ümitli bekleyişimiz devam ediyor”

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Dağardı Bucağı ile Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy arasındaki 23 kilometrelik yolun yapımı için resmi girişimlerin başladığı bildirildi.
Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Dağardı yolunun yapımı için yaptıkları resmi girişimleri sırasında, Tavşanlı heyetinden destek aldıklarını belirtti. Başkan Kulat, Karayolları 14’ünci Bölge Müdürü Ömer Güzel’i, Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, Simavlı İl Genel Meclisi Üyesi Ali Osman Ergün, Tavşanlı Balıköylü İl Genel Meclisi Üyesi Recep Toy ile ziyaret ettiklerini ifade ederek, Dağardı

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