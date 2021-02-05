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Başkan Kulat: “Sağlık altyapımızı güçlendiriyoruz”

05.02.2021 10:48 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Simav ilçesine, Sağlık Bakanlığı tarafından tam donanımlı ambulans tahsis edildi.Sağlık Bakanlığı tarafından, Simav’ın Esenevler 2 Nolu 112 Acil Yardım İstasyonu’nda kullanılmak üzere gönderilen tam donanımlı ambulans düzenlenen törenle İlçe Sağlık Müdürü Dr.

Kütahya’nın Simav ilçesine, Sağlık Bakanlığı tarafından tam donanımlı ambulans tahsis edildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından, Simav’ın Esenevler 2 Nolu 112 Acil Yardım İstasyonu’nda kullanılmak üzere gönderilen tam donanımlı ambulans düzenlenen törenle İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer’e teslim edildi.
AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Simav’da yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha etkin bir şekilde faydalanması adına, sağlık altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.
Başkan Kulat, “İlçemize kazandırdığımız yeni ve tam donanımlı ambulans, Esenevler 2 Nolu 112 istasyonunda hizmet vermeye başladı. Simav’a hayırlı olsun” dedi.

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