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Başkan Kulat: "Simav’ın Gölcük Mesire Alanı ile Hisarcık arasındaki yol hizmete açıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.12.2020 11:43 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük mesire alanı ile Hisarcık ilçesi arasındaki 20 kilometrelik yolun tamamlanarak hizmete açıldığı bildirildi.Simav AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, yeni hizmete giren yolu Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ile yerinde incelediklerini belirtti.

Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük mesire alanı ile Hisarcık ilçesi arasındaki 20 kilometrelik yolun tamamlanarak hizmete açıldığı bildirildi.
Simav AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, yeni hizmete giren yolu Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ile yerinde incelediklerini belirtti. Başkan Kulat “ Simav - Hisarcık - Emet devlet yolu Eynal - Gölcük bağlantısının geçen yıl vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasının ardından, Gölcük - Hisarcık arasındaki 20 kilometrelik bölümü de hizmete açıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız için büyük kolaylık sağlayacak olan bu yolu, Belediye Başkanı Adil Biçer ile birlikte inceleyerek, ilk seyahatimizi gerçekleştirdik. 20 dakikalık bir yolculuğun ardından Hisarcık ilçesine ulaştık. Hisarcık Ak Parti İlçe Başkanı Ali Var ile birlikte, yüklenici firma şantiyesini ziyaret edip bilgi aldık. Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği zor dönemlere rağmen, yol hizmetlerinin tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

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