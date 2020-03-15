Başkan Kuluöztürk: “Sağlık çalışanları hak ettiklerini almak istiyorlar”

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, “Tıp Bayramı’nı kutlayamayan fedakar sağlık çalışanlarına hak ettikleri biran önce verilmeli" dedi.

Tıp Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sağlık çalışanlarının bu bayramda da sevinçlerinin buruk kaldığını söyledi. Sağlık çalışanlarının gece-gündüz demeden her türlü zorlu şartta vatandaşların sağlığını korumak için verdiği mücadelesini sürdürdüklerini aktaran Kuluöztürk, “Hemşiresinden doktoruna, teknikerinden hizmetlisine vefakar ve cefakar sağlık çalışanlarının tamamı, vazifelerini büyük bir sorumluluk ve çok yüce bir kutsiyetle yerine getirmektedirler. Sağlık çalışanları olağan koşulların yanında savaş, afet, salgın gibi her türlü olağanüstü koşulda da görevlerine davam edere inadın en önde yetişerek yardım ellerini uzatmaktadırlar. Bu nedenle de tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplum nezdinde saygın bir yere sahiptirler” diye konuştu.

"Geri adım atmayan tek topluluk"

Korona virüs salgınında dahi sağlık çalışanlarının fedakarca sahada kaldıklarını vurgulayan Kuluöztürk, “Okulların tatil edildiği, AVM’lerin boşaldığı, maçların seyircisiz oynandığı, etkinliklerin iptal edildiği, ticaretin durduğu, uluslararası sınırların kapatıldığı, insanların birbirlerine dokunmaya korkar olduğu şu durumda, en yüksek risk altında olan ancak geri adım atmayan tek topluluk olan sağlık çalışanlarının tamamı, bu virüsle mücadele için canla başla seferber olmuşlardır” ifadelerini kullandı.