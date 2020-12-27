Başkan Kuluöztürk:" Sağlıkçılar enflasyon farkı değil, seyyanen zam hak ediyor"

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, “Koronavirüs salgınına karşı canlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarımız enflasyona ezdirilmemeli. Aylıklarımıza 1000 TL seyyanen zam yapılmalı” dedi. 4 Ocak’ta açıklanması beklenen enflasyon farkıyla hak ettikleri zam oranlarını kazanamayacaklarını ifade eden Başkan Kuluöztürk, sağlık çalışanlarına yönelik seyyanen zam talebini yineledi. Sağlık çalışanlarının salgın sürecinde aylardır izin kullanmadan çalıştığını, diğer memurlardan fazla mesai yaptığını ve vatandaşların canları için kendi canlarını feda ettiklerini vurgulayan Kuluöztürk, “Sağlıkçılarımızın aylıklarına seyyanen 1000 TL zam yapılmalı” diye konuştu. 270 TL’yi aşmayacak 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinden hükümetle konfederasyonları arasında uzlaşma çıkmadığını hatırlatan Kuluöztürk, “Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2021’in ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasını kararlaştırdı. Aralık ayı enflasyonu yüzde 1 açıklanırsa 6 aylık enflasyon yüzde 8.1 olarak kayıtlara geçecek ve yüzde 4.1 enflasyon hakkı oluşacak. Hakem Kurulu kararlarındaki yüzde 3’lük zamma yüzde 4.1’lik enflasyon hakkı eklenecek. Toplam zam oranı yüzde 7.1 olacak. Bu tabloya göre en düşük memur maaşı 3 bin 812 liradan 4 bin 82 liraya çıkacak” açıklamasında bulundu.

Seyyanen zam talebi

Koronavirüs sürecinde sağlıkçıların yaptıkları fedakârlıkların sadece alkışlarla mükâfatlandırılmaması gerektiğini kaydeden Kuluöztürk, “Toplu sözleşme masasında teklifimizi ortaya koyarken ülke ekonomisine uygun rakamlar sunduk. Enflasyon farkı ödemesi bir lütufmuş gibi önümüze getirildi. Uygulama nedeniyle her toplu sözleşmede sıfır zam alıyoruz. Sağlık-Sen olarak bunun kaldırılmasını istiyoruz. Bu konudaki haklılığımızı da enflasyon farklarının açıklanmasının hemen ardından gıdadan-giyime, ısınmadan-barınmaya kadar her kalemde yapılan zamlar ortaya koyuyor. Sağlık çalışanları olarak aylardır izin kullanmıyoruz. Diğer memurlardan fazla mesai yapıyoruz ve ölüm riskiyle karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

Kuluöztürk, “ Tüm fedakârlıklarımızın karşılığında hakkımız olanı istiyoruz. Koronavirüs salgınına karşı canlarını ortaya koyan sağlık çalışanları enflasyona ezdirilmemeli. Sağlıkçılarımızın aylıklarına seyyanen 1000 TL zam yapılmalı” değerlendirmesinde bulundu.

