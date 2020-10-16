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Başkan Küpeli, OSBÜK Bölge Toplantısında taleplerini sıraladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.10.2020 14:38 | Son Güncelleme

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin katılımıyla gerçekleşen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) İç Anadolu Bölge Toplantısına katıldı.

Başkan Küpeli, OSBÜK Bölge Toplantısında taleplerini sıraladı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin katılımıyla gerçekleşen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) İç Anadolu Bölge Toplantısına katıldı. Video konferans aracılığıyla gerçekleşen, toplantıda Bölge genelindeki OSB’lerin sorun ve talepleri görüşüldü.
Toplantıda söz alan Başkan Küpeli, arıtma tesislerinin ürettiği çamurun enerjiye dönüştürülmesi noktasında bölgesel yakma tesisi yapımı konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından destek beklediklerini aktardı. Organize sanayi bölgelerindeki işletmelere doğalgaz dağıtımı konusunda OSB Müdürlüklerinin ciddi maliyetlerle karşı karşıya kaldığını ve zarar ettiğini aktaran Başkan Küpeli, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizde ciddi oranda doğalgaz kullanımı söz konusu. Sayaç okuma, tamir ve bakım işleri ise bölge müdürlüğümüz tarafından yapılıyor. Bu sadece bizim değil tüm bölgelerin sorunu. Burada sorumluluğumuz çok ama bunun karşılığında hiçbir şey kazanmıyoruz. Doğalgaz dağıtımı bedelinden OSB’lere pay talep ediyor ve bu konuda destek istiyoruz” diye konuştu.
Başkan Küpeli ayrıca, Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumu ile ilgili mevzuatın sadeleşmesi konusunda bir çalışma yapılmasını talep ettiklerini aktardı. Küpeli bir önceki toplantıda aktardığı Kalkınma Ajansları ile ilgili yaşanılan sıkıntının çözülmesi noktasındaki yaklaşımlarından dolayı Bakan Yardımcısına teşekkürlerini iletti.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise daha yazılı iletilen ve toplantıda dile getirilen konuların bir kısmayla ilgili olarak diğer bakanlıklar nezdinde görüşmelerin sürdüğünü aktararak, atık yakma tesisi ve doğalgaz konusunda da ilgili bakanlıklarla birer görüşme daha gerçekleştireceklerini aktardı.

Başkan Küpeli, OSBÜK Bölge Toplantısında taleplerini sıraladı

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