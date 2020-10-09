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Başkan Küpeli: "Sarıcakaya’yı tarım üssü yapmak istiyoruz"

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.10.2020 15:02 | Son Güncelleme

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Sarıcakaya ilçesinin ikliminden, yetişen ürünlerden dolayı adeta Eskişehir’in, Akdeniz’i olduğunu ifade ederek, "Sarıcakaya’yı tarım üssü yapmak istiyoruz" dedi.Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Başkan Küpeli: "Sarıcakaya’yı tarım üssü yapmak istiyoruz"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Sarıcakaya ilçesinin ikliminden, yetişen ürünlerden dolayı adeta Eskişehir’in, Akdeniz’i olduğunu ifade ederek, "Sarıcakaya’yı tarım üssü yapmak istiyoruz" dedi.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Sarıcakaya’yı tarım üssü yapmak istediklerini belirten Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, “İç Anadolu’nun Akdeniz’i olarak nitelendirilen ilçemiz tarıma çok elverişli bir bölge ve bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Tarım dayalı sanayi kuruluşlarının ilçemizdeki sayısını artırabilmek adına neler yapabilirizi konuşmak için Eskişehir OSB Başkanımız Nadir Beyi makamında ziyaret ettik. Kendilerinin tecrübelerinden yararlanmak istedik” dedi.

“Sarıcakaya potansiyeli olan ilçemiz”
Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ise kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve tecrübe paylaşımı açısından Başkan Çam’ın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Sarıcakaya’nın potansiyeli olan bir ilçe olduğunu aktaran Başkan Küpeli, “Sarıcakaya ikliminden, yetişen ürünlerden dolayı Eskişehir’in Akdeniz’i. Verimli topraklara sahip ve tarım ambarlarımızdan. Kentimizin meyve ve sebze ihtiyacının büyük kısmı bu ilçemizden ve burada tarımla uğraşan çiftçilerimizden karşılanıyor. İlçemizde yatırımı özellikle tarımsal yatırımı daha da güçlendirmeliyiz. Sağ olsun Belediye Başkanımız bizleri ziyaret etti. İlçeye yatırım imkânlarını konuştuk. Organize Sanayi Bölgemizin tecrübelerini kendilerine aktardık” şeklinde konuştu.

Başkan Küpeli:

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