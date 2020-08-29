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Başkan Küpeli’den 30 Ağustos mesejı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.08.2020 12:26 | Son Güncelleme

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.30 Ağustos tarihinin Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesini tüm dünyaya duyurduğu gün olduğunu belirten Başkan Küpeli, mesajında, “30 Ağustos Zaferi milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki askeri başarılarının ötesinde, ulusumuzun hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği önemli bir tarihtir.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
30 Ağustos tarihinin Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesini tüm dünyaya duyurduğu gün olduğunu belirten Başkan Küpeli, mesajında, “30 Ağustos Zaferi milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki askeri başarılarının ötesinde, ulusumuzun hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği önemli bir tarihtir. Kurtuluş Savaşı muharebelerindeki başarılı savunmamızla, asırlar boyunca hükmettiğimiz Anadolu topraklarının sahibi olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Ecdadımız o dönemdeki tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen birbiriyle kenetlenerek, İstiklal Mücadelesi verdiği her cephede onurlu bir direniş ve büyük kahramanlıklar gösterdi. Türk ordusunun işgalci güçleri Anadolu’dan temizlemek için 26 Ağustos’ta Afyon’da Büyük Taarruzu başlatmış ve Dumlupınar’da Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün kontrolünde düşmanları bu topraklardan temizlemiştir. Ülkemiz için 30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin kendi kaderini birlik, beraberlik ve vatan sevgisiyle tayin ettiği önemli bir gündür. Milletimiz asırlar boyunca saygı, sevgi ve hoşgörü iklimi içinde devam ettirdiği yaşama kültürüyle tüm dünyaya örnek bir karaktere sahip olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti; tarih boyunca her badireyi barış, kardeşlik ve birlik ve beraberlik ruhu ile aşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine zarar vermek isteyenler, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğramaya mahkumdur. 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, aziz milletimizin bayramını en içten duygularımla kutluyorum.” diye belirtti.

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Eskişehir Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

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İkindi
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Akşam
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Eskişehir Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Nehir Eczanesi
Tepebasi
Doğan Eczanesi
Odunpazari
Doğru Eczanesi
Odunpazari
Seda Eczanesi
Odunpazari
Huzur Eczanesi
Odunpazari
Uzman Eczanesi
Tepebasi
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