Başkan Küpeli’nin yeni yıl mesajı

2020 yılının dünya ve ülke açısından zor bir yıl olduğunu aktaran Eskişehir OSB Başkan Nadir Küpeli, “Pandemi ile mücadele ettiğimiz zor bir yılı geride bırakırken Eskişehir OSB olarak ise şehrimiz ve ülkemiz için üretmeye devam ettik. 2021 yılında ise bölgemize değer katacak yeni projelerimizin çalışmalarını tüm hızla sürdürüyoruz” dedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Zor bir yılı geride bıraktıklarını yeni dönemde yeni küresel sistemin Türkiye’ye sağladığı fırsat ve avantajlara daha fazla odaklanılması gerektiğini belirten Başkan Küpeli, “Dünya ve ülkemiz açısından zorluklarla dolu olan 2020 yılını artık geride bırakıyoruz. Covid-19 pandemisi tüm dünyada ekonomik ve sosyal yaşamı neredeyse baştan aşağıya değiştirdi. Beklenmeyen ve akla gelmeyen birçok olayı ve gelişmeyi bu yıl yaşadık. Bu yeni dönem kendi içinde birçok fırsatı da barındırdığını gördük. Önümüzdeki dönemde yeni normalin üretim üssü olarak Türkiye’yi birlikte şekillendirmeye başladığını görmekteyiz. Yeni normalde yeni küresel sistemin Türkiye’ye sağladığı fırsat ve avantajlara daha fazla odaklanmalıyız ve bu yeni ekonomik düzenden ülke olarak daha fazla pay almak için hep birlikte çaba göstermeliyiz” diye konuştu.

Başkan Küpeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zor bir yılı geride bırakırken Eskişehir OSB olarak ise şehrimiz ve ülkemiz için üretmeye devam ettik. Eskişehir OSB yönetimi olarak, daha iyi bir üretim ortamı sağlamak için yatırımlarımızı sürdürdük. 2020 yılında 42 yeni yatırımcıya toplam 879 bin metrekarelik yer tahsis ettik. Bu rakam ile yıllık bazda son 10 yılın arsa tahsis ve alan rekorunu kırmış durumdayız. Pandemiye rağmen bölgemize yeni yatırımlar kazandırmak konusunda yönetim olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2020 yılın pek çok projeyi hayata geçirirken, 25 yıllık Eskişehir sanayinin hayali olan EOSB Meslek Lisemiz yeni kampüsünde bu eğitim döneminde hizmet vermeye başladı. Diğer bir yatırımımız olan Yaşam Merkezimiz inşaatında büyük aşama kaydettik. Tamamlanan birimleri 2021 yılında sırayla hizmete açmaya başlayacağız. EOSB yönetimi olarak 2021 yılına bölgemize değer katacak yeni projelerimizin çalışmalarını tüm hızla sürdürüyoruz. Bu vesileyle 2021 yılının başta şehrimize, Eskişehir OSB’deki tüm üyelerimiz ve çalışanlarımıza olmak üzere tüm dünyada huzurun, sağlığın ve mutluluğun hâkim olduğu, insanların geleceğe umutla baktığı bir yıl olmasını diliyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

