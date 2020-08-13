YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Başkan Kurt çalışmaları denetledi

Başkan Kurt çalışmaları denetledi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.08.2020 13:15 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin Beton Parke Kilit Taş Üretim Tesisi’nde ve Araç Bakım Atölyesi’nde incelemelerde bulundu.Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin, sahadaki faaliyetlerini yerinde görmek ve incelemeler yapmak için Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Beton Parke Kilit Taş Üretim Tesisi ile Ulaşım Müdürlüğü’ne bağlı Araç Bakım Atölyesi’ni gezdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin Beton Parke Kilit Taş Üretim Tesisi’nde ve Araç Bakım Atölyesi’nde incelemelerde bulundu.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin, sahadaki faaliyetlerini yerinde görmek ve incelemeler yapmak için Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Beton Parke Kilit Taş Üretim Tesisi ile Ulaşım Müdürlüğü’ne bağlı Araç Bakım Atölyesi’ni gezdi. Çalışmaları yakından inceleyen Başkan Kurt, yetkililerden bilgi aldı.
Odunpazarı Belediyesi’nin kamu kaynaklarını doğru ve etkili kullandığını belirten Başkan Kurt, şantiyede yer alan bu iki tesisinde bunun göstergesi olduğunu dile getirdi. Başkan Kurt, kamu kaynaklarını doğru ve etkili kullanarak milyonlarca lira tasarruf ettiklerinin altını çizdi.
Alpu Belediyesi’nin atıl durumda bulunan Beton Parke Kilit Taş Üretim Tesisi’ni Eskişehir’e taşıyarak, hem belediyeler arası dayanışmaya iyi bir örnek olduklarını hem de kamu kaynaklarının israfını önlediklerini söyleyen Başkan Kurt, “Araç Bakım Atölyesi’nde ise belediye araçlarının bakım ve onarımlarını daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle gerçekleştiriyoruz. Odunpazarı Belediyesi olarak daha önce aracı ve taşeronlarla yaptığımız birçok hizmeti artık kendi kaynaklarımızla yapıyoruz. Hizmetten tasarruf etmeden, gerek bütçe gerekse personelin verimli kullanımı ile maliyeti düşük ama kaliteli ürünleri, kendi tesislerimizde üretiyoruz. Vatandaşların vergileri ile sağlanan kaynağın daha çok hizmete dönüşmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

AK Partili kadınlardan Dilipak hakkında suç duyurusu

AK Partili kadınlardan Dilipak hakkında suç duyurusu

Büyükşehir’den üç ihale birden

Büyükşehir’den üç ihale birden

Yeni Malatyaspor Divan Kurulu’nda bir istifa daha

Yeni Malatyaspor Divan Kurulu’nda bir istifa daha

Zonguldak Valisi Tutulmaz'ın babasının cenazesi Antalya'da toprağa verildi

Zonguldak Valisi Tutulmaz'ın babasının cenazesi Antalya'da toprağa verildi

Kahvehaneciler ‘Oyun Yasağı’ konusunda destek istedi

Kahvehaneciler ‘Oyun Yasağı’ konusunda destek istedi

Eskişehir Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
04:26
Sabah
06:01
Öğle
13:08
İkindi
16:56
Akşam
20:04
Yatsı
21:33

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

Ayvaz Eczanesi
Odunpazari
Cem Eczanesi
Odunpazari
Ermiş Eczanesi
Tepebasi
Lokman Eczanesi
Odunpazari
Ümit Eczanesi
Tepebasi
Ata Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Eskişehir polisinden vatandaşlara Kovid-19'a karşı "maskotlu" uyarı

Eskişehir polisinden vatandaşlara Kovid-19'a karşı "maskotlu" uyarı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Üretmenin keyfini gönüllü bahçelerinde yaşıyorlar

Üretmenin keyfini gönüllü bahçelerinde yaşıyorlar

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.