Başkan Kurt Kırım Tatarlarının sorunlarını anlattı

Uluslararası Kırım Haber Ajansı (QHA), Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile röportaj gerçekleştirdi.

Başkan Kurt verdiği röportajda; Kırım kökenli olduğunu belirterek, Kırım Tatar toplumu ile sürekli ilgilendiğini söyledi. Bir Kırım Tatarı olarak, Kırım’da yaşanan sorunlarla yakından ilgilendiğini ifade eden Başkan Kurt, Kırım’da yaşayan soydaşların sesini Türkiye’de daha iyi duyurabilmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

“Türk dış politikası Kırım’ın mevcut durumu konusunda yetersiz kalıyor”

Kurt, Türkiye’de yaşayan Tatar camiasını bir araya getirerek tüm Türkiye’de bulunan tüm Tatar dernek ve vakıflarını tek çatı altında toplayan bir platform kurduklarını ifade etti. Bu sayede Kırım Meclisi’nin öncülüğünde, Türkiye’de Kırım meselesini canlı tutmaya çalıştıklarının söyleyen Başkan Kurt, “Türk dış politikasının, Kırım’ın mevcut durumu konusunda yetersiz kalıyor. Libya ve Suriye konusunda çalışmalar yapılırken, Kırım konusunda tek bir kelime edilmiyor. Ne yazık ki Türkiye’deki siyasi düzen Kırım’ı yalnız bırakıyor” ifadelerini kullandı.