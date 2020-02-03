YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Başkan Kurt Kırım Tatarlarının sorunlarını anlattı

Başkan Kurt Kırım Tatarlarının sorunlarını anlattı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.02.2020 12:24 | Son Güncelleme

Uluslararası Kırım Haber Ajansı (QHA), Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile röportaj gerçekleştirdi.Başkan Kurt verdiği röportajda; Kırım kökenli olduğunu belirterek, Kırım Tatar toplumu ile sürekli ilgilendiğini söyledi.

Başkan Kurt Kırım Tatarlarının sorunlarını anlattı

Uluslararası Kırım Haber Ajansı (QHA), Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile röportaj gerçekleştirdi.
Başkan Kurt verdiği röportajda; Kırım kökenli olduğunu belirterek, Kırım Tatar toplumu ile sürekli ilgilendiğini söyledi. Bir Kırım Tatarı olarak, Kırım’da yaşanan sorunlarla yakından ilgilendiğini ifade eden Başkan Kurt, Kırım’da yaşayan soydaşların sesini Türkiye’de daha iyi duyurabilmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

“Türk dış politikası Kırım’ın mevcut durumu konusunda yetersiz kalıyor”
Kurt, Türkiye’de yaşayan Tatar camiasını bir araya getirerek tüm Türkiye’de bulunan tüm Tatar dernek ve vakıflarını tek çatı altında toplayan bir platform kurduklarını ifade etti. Bu sayede Kırım Meclisi’nin öncülüğünde, Türkiye’de Kırım meselesini canlı tutmaya çalıştıklarının söyleyen Başkan Kurt, “Türk dış politikasının, Kırım’ın mevcut durumu konusunda yetersiz kalıyor. Libya ve Suriye konusunda çalışmalar yapılırken, Kırım konusunda tek bir kelime edilmiyor. Ne yazık ki Türkiye’deki siyasi düzen Kırım’ı yalnız bırakıyor” ifadelerini kullandı.

“Odunpazarı’nda önemli işlere imza attık”
“Göreve geldiğimizden beri Odunpazarı Belediyesi olarak, önemli işlere imza attık” diyen Başkan Kurt, “Belediye olarak, taşeron hizmetlerini ortadan kaldırdık. Artık kendi malzeme ve makinelerimizle halkımıza hizmet veriyoruz. ‘Kadın ve çocukları mutlu bir Odunpazarı’ düşüncesiyle hareket ederek herkesin ulaşabilmesi için mahallelerimize Halk Merkezleri ve Gençlik Merkezleri açıyoruz. Halk Merkezlerimizde geçtiğimiz sene 16 bin vatandaşımız katıldı. Bu yıl hedefimiz 20 bin. Çocuklar rahat ve mutlu bir ortamda yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalasın diye kreşler açtık ve açmaya da devam ediyoruz. Bu sayede çocuklar, çağdaş, hareket ve oyun temelli olarak verilen eğitim ile geleceğe daha emin adımlarla yürüyebiliyor. 23 tane kütüphane kurduk. Bunlardan dört tanesi Açık Hava Kütüphanesi. Hamamyolu projesi ile dünyanın her yerinden ödüller aldık. Odunpazarı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Park ve Meydan Düzenleme Projesi ile yeni çehresine kavuşan Hamamyolu Caddesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor” diye belirtti.

“Amacımız sosyal demokrat, toplumcu, katılımcı, şeffaf bir belediye oluşturmak”
Ayrıca Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, amaçlarının şeffaf bir belediyecilik oluşturmak olduğunu kaydederek, “Bizim amacımız sosyal demokrat, toplumcu, katılımcı, şeffaf bir belediye oluşturmak. Bunun için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün gelinen noktada Odunpazarı’nda yaşanan büyük değişim 7’den 70’e tüm insanların yüzlerini güldürüyor, güzel günlere olan umutlarını arttırıyor. Odunpazarlı hemşehrilerimiz artık geleceğe daha umutla bakıyor. Biz, Odunpazarı Belediyesi’ni sosyal demokrat, şeffaf, katılımcı, halkçı bir anlayışla yönetiyoruz” dedi.

Başkan Kurt Kırım Tatarlarının sorunlarını anlattı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

Düzce'de şüpheli ölüm

Düzce'de şüpheli ölüm

Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Kar festivali coşkusu devam ediyor

Kar festivali coşkusu devam ediyor

Eskişehir Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:33
Sabah
07:58
Öğle
13:17
İkindi
16:00
Akşam
18:25
Yatsı
19:45

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Aynur Eczanesi
Odunpazari
Seval Eczanesi
Tepebasi
Sivrihisar Eczanesi
Odunpazari
Aylin Eczanesi
Odunpazari
Fidan Eczanesi
Tepebasi
Bal Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.