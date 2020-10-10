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Başkan Kurt’a Ahbap Derneği’nden ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.10.2020 12:44 | Son Güncelleme

Ahbap Derneği Eskişehir Başkanı Alişan Kurt, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.Ziyarette Alişan Kurt, Ahbap Derneği’nin faaliyetleri hakkında Başkan Kurt’a bilgi verdi.

Başkan Kurt’a Ahbap Derneği’nden ziyaret

Ahbap Derneği Eskişehir Başkanı Alişan Kurt, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.
Ziyarette Alişan Kurt, Ahbap Derneği’nin faaliyetleri hakkında Başkan Kurt’a bilgi verdi. Başkan Kurt’a derneklerine verdiği destekler için teşekkür eden Alişan Kurt, Odunpazarı halkı için gerçekleştirilen bu çalışmaların artırılarak devam etmesini istediklerini söyledi. Alişan Kurt, Odunpazarı Belediyesi ile daha çok iş birliği içinde olmak istediklerini belirtti.
Ahbap Derneği Eskişehir Başkanı Alişan Kurt’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, demokratik kitle örgütlerinin öneminden bahsetti. Odunpazarı Belediyesi ile Ahbap Derneği’n iş birliğinin devam edeceğini ifade eden Başkan Kurt, ziyaretleri için Ahbap Derneği Eskişehir Başkanı Alişan Kurt’a teşekkür etti.
Ahbap Derneği Eskişehir Başkanı Alişan Kurt, ziyaret sonunda Başkan Kurt’a teşekkür plaketi takdim etti.

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