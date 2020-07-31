Başkan Kurt’tan bayram mesajı

Almanya’da yaşayan Karabüklü gurbetçilerden oluşan Yenice Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği Başkanı Hüseyin Kurt Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Kurt mesajında, bayramlarım dayanışma olduğunu belirterek, "Biliriz ki, bayramlar kardeşliktir. Birlik beraberliktir. Kurban Bayramı’nda da her bayramda olduğu gibi, dostluğumuzu, sevgimizi, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, sevincimizi en sıcak şekilde sevdiklerimizle paylaşacağız. Alışık olmadığımız süreçlerden geçerken hayatımıza da bu doğrultuda yön vermeye başladık. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı yaşarken bu bayramda sevdiklerimizle bir araya gelme fırsatımız var. Bu fırsatı krize çevirmemek için büyüklerimizi, sevdiklerimizi ziyaret ederken sosyal mesafe, maske ve hijyen üçlüsüne çok dikkat edelim" ifadelerine yer verdi.

Korona virüs yüzünden hüzünlü bir Ramazan Bayramı geçirildiğini kaydeden Kurt, "Bu yüzden Kurban Bayramında dikkat ederek sevincimizi güzelce yaşayalım. Buradaki Karabüklü hemşehrilerimizle uzun zamandır birlikte bir araya gelememiştik. Bu vesile ile hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, tüm camiamızın ve milletimizin Kurban Bayramı’nı kutluyor, başarılarla taçlanan, mutlu ve huzurlu nice bayramlar diliyorum" dedi.

