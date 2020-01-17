Başkan Kurt’tan kreş müjdesi

Vişnelik Mahalle Meclisi yöneticileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

Yeni kurulan Odunpazarı Kent Konseyi Vişnelik Mahalle Meclisi Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete Vişnelik Mahalle Meclisi Başkanı Ahmet Aracı, Vişnelik Mahalle Muhtarı Meriç Güney. Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ve Vişnelik Mahalle Meclisi üyeleri katıldı.

Mahalle Meclisi başkanı Aracı, sivil topluma verdiği desteklerden dolayı Başkan Kurt’a teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. Başkan Kurt’a Mahalle Meclisinin çalışmaları hakkında bilgi veren Aracı, Vişnelik Mahallesi için Odunpazarı Belediyesi ile birlikte ortak projelerde geliştirmek istediklerini söyledi.

Vişnelik Mahalle Meclisi’ne ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Kurt, sivil toplum örgütlerinin çok önemli olduğunun altını çizdi. Yaşadığı kente, bulunduğu çevreye duyarlı insanları yetiştirecek ortamı sağlayacak olanın sivil toplum örgütleri olduğu belirten Başkan Kurt, mahallelik bilinci oluşturmak, iletişimi arttırmak için mahalle meclislerinin kurulması önemli olduğunun belirtti.

Vişnelik için yeni projelerimiz var

“Mahalle meclisleri sayesinde, komşuluk ve dostluk ilişkileri daha da gelişeceğine inanıyorum. Bu sayede insanların hayatına daha çok dokunabiliriz. Kent Konseyi’nin bu konudaki çalışmalarını her yere yaymalıyız” diyen Başkan Kurt, Vişnelik mahallesi için

geliştirdikleri yeni projeler olduğunu ifade etti.

Vişnelik Mahallesinde de bir halk merkezi yapmak için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Başkan Kurt, Vişnelik Mahallesi sakinlerine kreş müjdesi de verdi. Osmangazi Mahallesi’nde bir kreş açmak içi çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Kurt, Vişnelik Mahalle Meclisi ile birlikte güzel işlere imza atacaklarını ifade etti.



