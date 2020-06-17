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Başkan Kurt’tan Teksan esnafına geçmiş olsun ziyareti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 17.06.2020 15:22 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, geçtiğimiz günlerde yaşanan sel ve su baskınının ardından Teksan Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, geçtiğimiz günlerde meydana gelen şiddetli yağıştan kötü etkilenen esnafa geçmiş olsun dileklerini iletmek için Teksan Sanayi Sitesi Başkanlığını ziyaret etti.

Başkan Kurt’tan Teksan esnafına geçmiş olsun ziyareti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, geçtiğimiz günlerde yaşanan sel ve su baskınının ardından Teksan Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, geçtiğimiz günlerde meydana gelen şiddetli yağıştan kötü etkilenen esnafa geçmiş olsun dileklerini iletmek için Teksan Sanayi Sitesi Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Kurt, burada Teksan Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Karamanlı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Kurt, Karamanlı’dan esnafın durumu hakkında bilgi aldı. Koronavirüs nedeniyle tüm dünya gibi Türkiye’nin de zor günler geçirdiğini belirten Başkan Kurt, bu dönemden en çok işçi, emekçiler ve esnafın etkilendiğini dile getirdi. Salgın öncesinde yaşanan ekonomik krizin işçiyi, emekçiyi ve esnafı zora soktuğunu belirten Başkan Kurt, “Bu kriz salgın ile daha da derinleşecek. Ekonomi kötü, salgın nedeniyle işler durdu. Böylesi zor bir dönemde, TEKSAN’daki esnaf kardeşlerimiz bir de şiddetli yağış nedeniyle su baskını yaşadı. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.
Başkan Kurt’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Teksan Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Karamanlı, yönetim kurulu üyeleri ile beraber bir süre Başkan Kurt ile sohbet etti. Başkan Kurt’a yaşanan sel ve esnafın durumu hakkında bilgi veren Karamanlı, ilgisi ve desteği için Başkan Kurt’a teşekkür etti.

Başkan Kurt’tan Teksan esnafına geçmiş olsun ziyareti

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