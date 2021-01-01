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Başkan Kurt’tan yeni yıl mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 01.01.2021 07:32 | Son Güncelleme

Almanya’da yaşayan Karabüklü gurbetçilerden oluşan Yenice Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği Başkanı Hüseyin Kurt, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Başkan Kurt mesajında, "Bir yılı daha acısıyla, tatlısıyla geride bırakarak 2021 yılına girdik.Ülkemiz ve dünya açısından alışılmıştan çok farklı geçen bir yıl olan 2020’yi hep birlikte geride bıraktık.

Başkan Kurt’tan yeni yıl mesajı

Almanya’da yaşayan Karabüklü gurbetçilerden oluşan Yenice Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği Başkanı Hüseyin Kurt, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Kurt mesajında, "Bir yılı daha acısıyla, tatlısıyla geride bırakarak 2021 yılına girdik.Ülkemiz ve dünya açısından alışılmıştan çok farklı geçen bir yıl olan 2020’yi hep birlikte geride bıraktık. Pandemi süreci ile hepimizin hayatı değişti, tüm dünya gibi biz de salgın hastalığın zorlu süreçlerini yaşadık. Ülkemizde yaşanan depremlerde ve felaketlerde kaybettiğimiz canlarımıza birlikte üzüldük. İnşallah bu günleri bir daha yaşamaz ve zor günleri geride bırakırız. Tüm hemşehrilerimin yeni yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, yeni miladi yılın ilimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini yüce Rabbim’den niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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