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Başkan Kurt’tan zorda kalan esnafa destek

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 02.12.2020 13:32 | Son Güncelleme

Pandemi döneminde mağdur olan esnafın yanında olacağını belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ilgili müdürlüğe talimat vererek mağdur olan lokantacılara destek olunmasını istedi.

Pandemi döneminde mağdur olan esnafın yanında olacağını belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ilgili müdürlüğe talimat vererek mağdur olan lokantacılara destek olunmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen Odunpazarı Belediyesi Aşevi, ihtiyaç sahibi lokantacı esnafına dağıtılmak üzere Eskişehir Lokantacılar Odası’na erzak kolisi götürdü.
Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında alınan tedbirler kapsamında kıraathane ve kafeler tamamen kapatıldı. Lokantalar ise faaliyetlerine sadece paket servis ve gel-al şeklinde devam ediyor. Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren esnaf, kısıtlama kararları ile adeta ekonomik bir çıkmazın içine girdi.
Salgın döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Lokantacılar Odası’ndan gelen yardım talebi üzerine Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne talimat verdi. Başkan Kurt’un talimatı üzerine Odunpazarı Belediyesi Aşevi’nde hazırlanan erzak kolileri, ihtiyaç sahibi esnafa ulaştırılmak üzere Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen’e teslim edildi. Pirinç, makarna, un, zeytinyağı, salça gibi temel gıda ürünlerinin bulunduğu erzak kolileri, Eskişehir Lokantacılar Odası tarafından esnafa ulaştırılacak. Erzak kolilerini teslim alan Bahar Bilen, kendilerine verdiği destek için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, Odunpazarı Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı ile yönetildiğini vurguladı. Yetkililer, koronavirüs salgın ile mücadele edildiği bu günlerde Aşevi olarak yardıma ihtiyacı olan tüm vatandaşların yanında olacaklarını söyledi.

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