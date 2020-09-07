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Başkan Kuş kırsaldaki çalışmaları denetledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.09.2020 11:25 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, hafta sonu mesaisinde kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, hafta sonu mesaisinde kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, hafta sonu mesaisinde kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, hafta sonu mesaisinde kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Akdilek, Keçikıran ve Mihraplı mahallelerinde sürdürülen çalışmaları inceleyip, ilgililerden bilgi alan Kuş, ilgili birimlere talimat verdi. Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan çalışmaya devam ettiklerini belirten Kuş, “Eyyübiye Belediyesi olarak merkez ve Kırsal ayrımı yapmadan hizmetlerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Çok şükür şuan itibari ile mahallemizin köy içi ve ev önleri çalışmalarını bitirmiş olduk. Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız çamurlu yollardan kurtulmuş oldu. 1 şantiye değil 3 şantiye kuracağımızı ifade etmiştik ama zaman içerisinde şunu gördük ki Eyyübiye kırsal alanları çok büyük olduğu için 3 şantiyemiz yetmediği için şantiye sayımızı 6 ya çıkardık ve şuanda her bölgede çalışmalarımız devam etmekte. İnşallah bu yıl sonu itibari ile hedefimiz bütün k ırsaldaki çalışmalarımızı bitirmek ve sıkıntıları hepsini bertaraf etmek Kırsal mahallelerimizdeki çalışmalarımızı ilerletip çamura elveda diyoruz. İnşallah Mihraplı mahallemizden sonra Vergili mahallemize ve peyder pey köy atlamadan tabiri caizse torpil olmadan hizmetleri ayaklarına götürüyoruz. Muhtarımız ile birlikte yapmış olduğumuz incelemede muhtarımızın ifade etmiş odluğu gibi herhangi bir sorunun kalmadığını söyledi. Bizler de gerek Başkan Yardımcımıza gerek Birim Müdürümüze gerekse personel arkadaşlarımıza şükranlarımızı iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

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