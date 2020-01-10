YURTHABER
  4. Başkan Kuş’tan ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

Başkan Kuş’tan ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.01.2020 14:42 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajla gazetecilerin gününü kutladı.

Başkan Kuş’tan ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajla gazetecilerin gününü kutladı. Kuş mesajında, "Kamuyu aydınlatma adına emek sarf eden tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor bir meslek olan gazetecilerin gününü kutlarım. Kamu yararı gözeterek hizmet yapan aynı zamanda mesai arkadaşı olarak da gördüğümüz ve ilçemizin gelişimi ile kalkınması adına birlikte hareket ettiğimiz, bazen göremediğimiz konuları kaleme alıp görmemizi sağlayan, bazen bizleri eleştiren ve doğruya götüren, milletin menfaati doğrultusunda ilkeli, tarafsız ve doğru bir şekilde görevini ifa eden tüm arkadaşlarımızın gününü bir kez daha kutlar, selam ve sevgilerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAnnesinin intikamını alıyor!Annesinin intikamını alıyor!
Başkan Kuş eğitim kampüsünde incelemelerde bulunduBaşkan Kuş eğitim kampüsünde incelemelerde bulundu
Haliliye’de yeni kamulaşma için ağaç dikme kararıHaliliye’de yeni kamulaşma için ağaç dikme kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Seyhan’da komisyon krizi

Seyhan’da komisyon krizi

Yanan ev kullanılmaz hale geldi

Yanan ev kullanılmaz hale geldi

Başkan Sabırlı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Sabırlı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
06:06
Sabah
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:52

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Acar Eczanesi
Merkez
Banu Eczanesi
Merkez
Çetinkaya Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Merkez
Reha Eczanesi
Merkez
Ecmel Eczanesi
Akcakale
Yüksel Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eyyübiye’de kaçak ve izinsiz deve kesimi yapan iş yeri mühürlendi

Eyyübiye’de kaçak ve izinsiz deve kesimi yapan iş yeri mühürlendi

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

Akçakale ve Ceylanpınar’a doğalgaz müjdesi

Akçakale ve Ceylanpınar’a doğalgaz müjdesi

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.