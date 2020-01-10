Başkan Kuş’tan ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajla gazetecilerin gününü kutladı. Kuş mesajında, "Kamuyu aydınlatma adına emek sarf eden tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor bir meslek olan gazetecilerin gününü kutlarım. Kamu yararı gözeterek hizmet yapan aynı zamanda mesai arkadaşı olarak da gördüğümüz ve ilçemizin gelişimi ile kalkınması adına birlikte hareket ettiğimiz, bazen göremediğimiz konuları kaleme alıp görmemizi sağlayan, bazen bizleri eleştiren ve doğruya götüren, milletin menfaati doğrultusunda ilkeli, tarafsız ve doğru bir şekilde görevini ifa eden tüm arkadaşlarımızın gününü bir kez daha kutlar, selam ve sevgilerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

