Başkan Kuş’tan Babalar Günü mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ‘Babalar Günü ‘ dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Kuş mesajında, “Hayata merhaba dediğimiz ilk andan itibaren baba olgusunun aile yapımızdaki önemi hemen hissedilir. Bizler için emek sarf eden, aileyi ayakta tutan ve ailenin temel direği olan tüm babaları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bizlere rol model olan, sevgiyi, saygıyı, dürüstlük ve doğruluğu öğretip yol gösteren babaların bu anlamlı gününü tebrik ediyorum. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayıp, karşılaştığı birçok zorluğa göğüs geldiğinde bile bunu ailesine yansıtmayan, ailenin mutluluğu ve evlatlarının en iyi şekilde hayata hazırlanmasında hiç bir fedakârlıktan kaçınmayan babalarımızı ne kadar ansak azdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehitlik mertebesine yükselen babalarımız olmak üzere, ebediyete intikal etmiş babalara Allah’tan rahmet dilerken, tüm babaların gününü bir kez daha tebrik ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

