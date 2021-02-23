Başkan Mahçiçek, Expo 2023’ü tanıtıyor

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023’ün şehrin değerini artıracağını ve üst lige taşıyacağını ifade etti.

Başkan Mahçiçek, şehre ayrı bir değer kazandıracak, cazibe merkezi haline getirecek ve fuar sonrası da yılın her günü kullanılabilecek bir yaşam alanı olan Expo 2023 projesinin detaylarını AK Parti İl Teşkilatı ile paylaştı.

Hem ekonomik hem turizm ve tanıtım yönünden Expo’nun değerli olduğunu ifade eden Başkan Mahçiçek, “Çok kıymetli bir proje ve şehrimizin değerini artıracak, üst lige taşıyacak, bir dünya kenti yapacak projeyi teşkilatımıza anlattık. Yarın da inşallah Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçe teşkilatlarımıza anlatacağız ve diğer ilçeler ile devam edeceğiz. Böyle devam ederek projemizi tüm şehrimize daha sonra Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız Esnaf Odalarımız ve sendikalarımız olmak üzere önce kendi kentimizden başlayarak şehrimizin güzel insanlarına anlatacağız. Sonrasında uluslararası boyutlara taşıyacağız" dedi.

2023’e kadar şehrin tanıtım eksikliğini gidereceklerini belirten Mahçiçek, "Hem ekonomik hem turizm ve tanıtım yönünden çok değerli katkıları olacak bir dünya projesi olan Expo’yu bütün ülke sathına tanıtmış olacağız" dedi.



