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Başkan Mahçiçek; “Türk dilini seviniz”

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 26.09.2020 11:39 | Son Güncelleme

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türk Dil Bayramı’nı Nihad Sami Banarlı’nın “Türk dilini seviniz.

Başkan Mahçiçek; “Türk dilini seviniz”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türk Dil Bayramı’nı Nihad Sami Banarlı’nın “Türk dilini seviniz. Çünkü Türklerin, en az geçmişleri kadar büyük geleceği olacaktır” ifadeleriyle kutladı.
Türk dilinin korunmasının her Türk vatandaşı için ödev olduğunu ifade eden Başkan Mahçiçek, her öğretmenin birer Türkçe öğretmeni olması gerektiğini her düşünürün de Türkçe’nin birer gönül neferi olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk dili konusunda hassasiyeti de anlatan Başkan Mahçiçek, “Türk dilinin önemli olduğunu ve Her yazar, hatasız söylemeye mecbur bir dil işçisidir. Dahası Türk dilinde ders veren her öğretmen, öncelikle bir Türkçe öğretmenidir. Bu noktada Türkçeyi en yetkin kullanan isimlerden biri olan, Türk düşünce hayatında, fikirleri ve eserleriyle derin izler bırakan üstad Necip Fazıl’ı şu satırlarıyla anmak istiyorum, “Müjdeler olsun size; doğdu batmayan güneş!” dizeleriyle ifade edildiği gibi evet, gençler batmayan güneşin doğuşuna az kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dil konusundaki hassasiyetini “Türkçe konuşacağız’ dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz.” İfadelerini her platformda dile getirmiştir. Dilimizin, yani millî kimliğimizin bayramı olan bu günde Türkçemize emek verenlerden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere herkesi saygı ve minnetle anıyor Türk Dil Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

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