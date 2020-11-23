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Başkan Makas’tan Öğretmenler Günü mesajı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 23.11.2020 16:51 | Son Güncelleme

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.Başkan Makas açıklamasında; “Çocuklarımızın ve gençlerimizin, bilgili, üretken, milli, ahlaki ve kültürel değerleri benimsemiş ve sorumluluk sahibi nesiller olarak yetiştirilmesinde büyük rol oynayan öğretmenlerimiz, her zaman gönlümüzün müstesna bir yerindedir.

Başkan Makas’tan Öğretmenler Günü mesajı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.
Başkan Makas açıklamasında; “Çocuklarımızın ve gençlerimizin, bilgili, üretken, milli, ahlaki ve kültürel değerleri benimsemiş ve sorumluluk sahibi nesiller olarak yetiştirilmesinde büyük rol oynayan öğretmenlerimiz, her zaman gönlümüzün müstesna bir yerindedir. Ülkemizin geleceğe taşınmasında, 2023 hedeflerine ulaşılmasında, 2053 ve 2071 vizyonunun gerçekleşmesinde rol alacak bireylerin yetiştirilmesinde kıymetli katkıları olan; kent merkezinden, en ücra köylere kadar görevlerini hakkıyla ve fedakarca yerine getiren öğretmenlerimizin üstlendikleri sorumluluklar, her türlü övgü ve takdiri hak ediyor. Öğrencilerine rol model olan, öğrencilerinin kişiliğini, hayata ve insana bakış açısını şekillendiren öğretmenlerimiz, büyük bir özveriyle topluma rehberlik etmeyi sürdürüyor. Ömrünü ve enerjisini çocuklarımız ve gençlerimiz için harcayarak, yarınlarımızı inşa eden baş tacı öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Bu düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında şehit düşen, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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