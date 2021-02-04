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  4. Başkan Mehmet Cabbar: “Maden işçilerimizin taleplerinde mutlu sona ulaştık”

Başkan Mehmet Cabbar: “Maden işçilerimizin taleplerinde mutlu sona ulaştık”

04.02.2021 08:37 | Son Güncelleme:
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Develi’de faaliyet gösteren özel bir maden firmasının alt taşeronu olan firmada çalışan 400 maden işçisinin, hak ettikleri ücreti ve sosyal hakları uzun bir süredir alamamalarından dolayı başlattıkları hak arama eyleminin ardından, maden işçileriyle firma yöneticileri arasında mutabakat sağlandı.Firma yöneticileri ile maden işçileri arasında sabahın erken saatlerinden itibaren hakemlik görevi yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Maden işçisi kardeşlerimizin haklı olarak başlattıkları hak arama mücadelesinde yanlarında olarak büyük oranda kardeşlerimizin taleplerinin karşılanmasından dolayı büyük mutluluk duyduk.

Develi’de faaliyet gösteren özel bir maden firmasının alt taşeronu olan firmada çalışan 400 maden işçisinin, hak ettikleri ücreti ve sosyal hakları uzun bir süredir alamamalarından dolayı başlattıkları hak arama eyleminin ardından, maden işçileriyle firma yöneticileri arasında mutabakat sağlandı.
Firma yöneticileri ile maden işçileri arasında sabahın erken saatlerinden itibaren hakemlik görevi yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Maden işçisi kardeşlerimizin haklı olarak başlattıkları hak arama mücadelesinde yanlarında olarak büyük oranda kardeşlerimizin taleplerinin karşılanmasından dolayı büyük mutluluk duyduk. Develi’nin her sorununu sahiplenmek özellikle de alın terinin kutsal olduğu bilinci ve duyarlılığıyla kardeşlerimizin bu haklı davalarında yanlarında olarak çözüme katkı sağladık. İnşallah maden işçisi kardeşlerimizin bu kazanımları onlar için büyük bir motivasyon olacaktır. Develimize yakışır sükunet ve nezaketle süreci yürüttükleri için kardeşlerimizi tebrik ediyor, yeni kazanımlarının hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.
İşçi temsilcileri Durmuş Ali Yeşiltepe ve Sabri Sosun Cabbar Başkana hak arama mücadelesinde gösterdikleri alaka ve hakemlik görevini de layıkıyla yerine getirdikleri için tüm maden işçileri adına teşekkürlerini ilettiler.

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